バンクシー作「風船と少女」窃盗の一部始終　ガラス扉破り迷わず奪う…49歳男に禁錮1年1カ月　作品も無事回収　イギリス

ガラスの扉に体当たりをする人物。

これは、正体不明の覆面アーティスト「バンクシー」の作品を狙った窃盗事件の一部始終を捉えた映像で、イギリス当局により公開された。

他の作品には見向きもせず…

事件が起きたのは、2024年9月。

現場は、イギリス・ロンドンの中心部にあるギャラリーだった。

ギャラリーのガラス扉を何度もハンマーでたたき…。

割れた箇所から身をかがめながら、中に侵入したフードをかぶった人物。

展示されていた作品をあっという間に奪うと…。

ガラスを割って入ってきた扉から逃走した。

窃盗犯は他の作品には見向きもせず、一番手前のバンクシー作品だけを手に奪った。

侵入から逃走まで、わずか9秒の犯行だった。

盗んだ作品を手に、堂々と逃げる姿は4台のカメラによって捉えられていた。

盗まれたのは、バンクシーの代表作のひとつ「風船と少女」の署名入りの版画だ。

その価値は27万ポンド、日本円で5400万円相当とされている。

ロンドン警視庁は、防犯カメラの映像などから、窃盗犯の居所を特定。

事件から2日後、49歳の男を逮捕した。

そしてこの事件で裁判所は14日、49歳の男に禁錮1年1カ月の判決を言い渡した。

盗まれたバンクシー作品は、男の逮捕から2日後に無事、回収されたという。

（「イット！」 11月17日放送より）