THE RAMPAGE川村壱馬（28）が17日、当面の間活動休止すると発表した。

所属事務所LDHは公式サイトで「先週、THE RAMPAGEメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました。これを受け、当面の間活動を休止することとなりました」と発表した。

今後の活動については、22日に開催予定だった韓国・ソウルでの公演を延期するほか、12月24日と25日に開催予定の「PRIMAL SPIDER THE FINAL 〜大暴年会〜」と同31日開催予定のカウントダウンライブは川村を除く15人で実施するとした。12月に出演が発表されている音楽番組やイベントについても、15人での出演になる。

続けて「今回のお知らせにつきまして、診断結果や関係各所への説明および調整に時間を要したため、お知らせまでにお時間をいただきましたこと、重ねておわび申し上げます」と謝罪し、「なお、SNS上において臆測や誤情報の拡散、ならびに個人への誹謗（ひぼう）中傷を含む心ない投稿が多数見受けられます。これらは、本人およびメンバー、関係者の心身に大きな負担を与え、プライバシーを著しく侵害する可能性があります。皆さまにおかれましては、節度ある行動にご協力いただき、温かく見守っていただけますようお願い申し上げます」と警告した。