マツコ・デラックスが17日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。最近増加傾向にあるマッサージ中の放屁（ほうひ）について私見を述べた。

番組では20年間、ホテルへの出張マッサージに従事しているスタッフの叫びを紹介。近年、男女問わず施術中に放屁（ほうひ）をする人が増えて困っていると伝えた。

マツコは「私は比較的酷いオナラを四六時中してるんですけど、さすがにマッサージの方がいる時は『逃げてください！』って言います」と切り出し、スタジオの爆笑を誘った。

「無理なものは無理なんで。出るものは出るので、取りあえず逃げましょうっていうね。ウチの周りにいる人たちにも最近、私は締まらないんですよと。出るものは出るんですよ」と言った上で「逃げろ！って言います」と続けた。

さらに「ウチのマネジャー、私がオナラすると、人殺しのような目します。におわない時あるじゃないですか。『今日はにおってないじゃん』って言っても『そういう問題じゃないです』って。私の屁の成分が嫌みたい。そうなると、マッサージは中断でですよね。ドア越しに精算して。お帰りくださいと。こうなったら終わりです」と持論を展開した。