櫻坂46・松田里奈、11.18に1st写真集発売記念YouTube生配信実施！ 同日限定販売の写真集ダブル特典絵柄を公開
櫻坂46・松田里奈の1st写真集の発売を記念したYouTube生配信の実施が決定。11月18日21時30分頃より、「櫻坂チャンネル」にて配信される。
【写真】松田里奈が羊に囲まれてタジタジ？ 第一回YouTube配信限定ダブル特典「金運アップおまじないカード」絵柄
本作は松田にとって初めての写真集。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
撮影中には26歳の誕生日を迎え、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。
YouTube生配信は、松田が自身の言葉で写真集について語る、初めての機会。写真集のロケの思い出や内容について語る予定だ。
また、11月18日0時〜11月18日23時59分の24時間限定で、Sony Music Shopにて特典付きの写真集（通常カバー版）の販売も決定。24時間限定のダブル特典として、「B3サイズ折り目なしポスター」「金運アップおまじないカード」の2つが、購入者全員にもれなく付いてくる。ともに、写真集には未収録のカット。
「B3サイズ折り目なしポスター」の絵柄は、笑顔のアップ。写真集最終日、海で撮影されたもので、リラックスした表情も魅力的だ。このB3サイズのポスターを折り目なしで、松田の直筆コメントをプリントして届ける。
「金運アップおまじないカード」の絵柄は、ロトルアの牧場で撮影された、たくさんの羊に囲まれてちょっと慌てている様子もかわいらしいカットだ。毎日持ち歩けるように、財布に入る大きさのカードとなっている。松田直筆の「金運アップのおまじない」と直筆イラストがプリントされる。
櫻坂46・松田里奈1st写真集（タイトル未定）は幻冬舎より2026年1月20日発売。価格は2445円＋税。
