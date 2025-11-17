皮はパリパリ、身はホクホクのうなぎ。土用の丑の日で「夏の味覚」というイメージがありますが、実はうなぎの脂がのって一番おいしいのはこの季節なんです。

【写真を見る】小学校でうなぎを使ったスペシャルメニュー 11月22日は｢三河一色うなぎの日｣に 価格高騰でも…市の補助をもらい270円で 愛知･西尾市

「三河一色うなぎ」ブランドで知られる、愛知県西尾市にある鶴城小学校。きょうは年に1回のスペシャルメニュー。給食のメインは、うなぎの混ぜご飯。たっぷりのタレに漬け込まれたうなぎが食欲をそそります。

（児童）

「楽しみ！（先週の）金曜日から楽しみ」



西尾市では2021年から年に一度、うなぎを使った給食がスペシャルメニューとして、市内の小中学校で提供されています。

11月22日は「いい夫婦の日」ではなく…「三河一色うなぎの日」に

実は西尾市、地元の「食」に興味をもってもらおうと、ことしから11月22日を「三河一色うなぎの日」として登録しました。一般的には11月22日は「いい夫婦の日」として知られていますが、市の担当者は…



（西尾市 農水振興課・小笠原敬課長）

「一色のブランドのメスうなぎ『艶鰻（えんまん）』と、夫婦『円満』の語呂合わせ」

市の補助があって実現…一食あたり270円に

西尾市では、ことしは11月11日～22日の「三河一色うなぎの日」までを、うなぎの消費拡大のキャンペーンとして位置づけています。給食で提供することになった、このスペシャルメニューについては先生たちも…



（鶴城小学校・鈴木悦子教頭）

「とても喜んでいます。先生たちも喜んでいます」

しかし、何もかもが値上がりする昨今、うなぎの価格は高騰。4年前から導入が始まったこの「スペシャルメニュー」は、市からの補助があって実現したといいます。



（鈴木教頭）

「小さい頃から身近な所で、西尾市のとてもいいうなぎが食べられる。ぜひ（うなぎの給食を）続けていってくれるとありがたい」



西尾市の補助を受けて今回の給食は、一食あたり270円で抑えられています。補助なしでは実現は難しいのです。