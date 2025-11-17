今年のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０９年のカンパニー勝利を振り返る。

毎日王冠、天皇賞・秋でウオッカを破り、断然の１番人気に推されたカンパニー（横山典）が、直線で力強く抜け出し、自身の引退レースを勝利で飾った。静かに降る雨に打たれて迎えた直線。脚をためていたカンパニーの視界が開けると、行く手を遮る馬は、１頭もいなかった。抵抗するマイネルファルケをきっちりと捕らえ、外の追撃も抑え込んで、完勝のゴール。道中は我慢して、最後に花開く―。自身の競走生活を思わせる走りで、引退レースを鮮やかに飾った。

「素晴らしい馬。ラストランを飾れてホッとしています」。横山典は感謝を込め、パートナーをねぎらった。８歳秋。とうてい上積みが見込める年齢ではないのに、最後の最後に、また状態が上がっていた。「天皇賞の時より、雰囲気は良かった。僕が乗った中では一番。何の不安も持たずに乗った」。人馬は自信に満ちあふれていた。

３歳１月にデビューして、約６年。大レースで善戦止まりだった馬が、この秋はＧ１連勝を決めた。「例年、夏を越すのに苦労していたが、今年は（放牧先の）グリーンウッドで、冷房の効く馬房に入れた」と音無調教師（当時）。これが効果てきめんだった。万全の体調で迎えた０９年秋、破竹の３連勝。トレーナーは「天皇賞の状態を維持すれば、好結果が出ると思っていた」と胸を張った。恐るべき８歳馬とともに、横山典の熟練の手綱さばきが光った。音無師は「スタート後、少しだけ行かせて、好位置をキープしていた。本当にうまく乗ってくれた」と絶賛した。

このレースをもって競走馬を引退し、種牡馬に。代表産駒にはウインテンダネス（１８年目黒記念勝ち馬）などがいる。