浮気や不倫…「どんなカマの掛け方が正解？」 MCファーストサマーウイカらが語り尽くす【コメントあり】
テレビ東京は18日深夜から2週連続で、ちょっぴり刺激的なトークバラエティ『ドラマチックに！喋ってお焚き上げ』（18日深0：36〜、25日深0：30〜）を放送する。
不倫や復讐など「現実社会では自分が体験できない／できればしたくないことを代わりに見せてくれる」という魅力で強く支持されているドラマの数々。番組では、そんな「自分の中で無意識に蓋をしていたもの」に気付かせてくれるテレ東ドラマのワンシーンを入り口に、MCのファーストサマーウイカ、ゲストの紺野ぶるま、ダウ90000の吉原怜那、ふくだももこ(映画監督)の4人がしゃべり尽くす。・
【番組カット】不倫や復讐…ドラマ入口にトーク！爆笑するファーストサマーウイカ
例えば、テレ東ドラマ『夫の家庭を壊すまで』『夫を社会的に抹殺する5つの方法』『夫よ、死んでくれないか』など、夫に復讐しまくる人気ジャンルを入り口に、『パートナーの浮気や不倫が発覚したら、どんなカマの掛け方が正解？』や「どんな浮気相手なら許せる？」を思う存分楽しくしゃべって、スタジオも視聴者も気分がスッキリ。
ほかにも「年下男子との恋愛」や「女性同士のマウント合戦」「BL」など、ちょっと物申したい＆ちょっとしゃべりづらい、妄想トークも満載の内容になっている。
【コメント】
■ファーストサマーウイカ
30分番組の2週放送では全然足りないほど喋り尽くしました！いろんな作品のワンシーンを切り取っていますが、やっぱりテレ東ドラマは色が濃すぎますね（笑）ツッコミどころもたくさんあったけれど、「こんな切り口でトークが広がるんだ」という感動もあって。特にテレ東の「夫シリーズ」のファンの方はたくさんいらっしゃると思いますが、浮気や復讐、義母との確執！みたいなものはもちろん、BLドラマから意外な方向に広がったりして、お焚き上げならではの楽しみ方でトークが盛り上がったと思います。もっといろんなゲストのお話も聞いてみたいですね。
■番組プロデューサー 祖父江里奈
3年前に配信限定でやっていた「喋ってお焚き上げ」がリニューアルして帰ってきました！今や1クールに7〜8本も放送しているテレ東ドラマですが、特に人気のあるジャンルはやはり「女の生き様」を激しく描いたもの。たぶん深夜にひっそりとテレビやTVerで観ている人が多いでしょうが、みんなで好き勝手に喋りながら観るのもきっと楽しい！そんな時間をお届けできたらうれしいです。
