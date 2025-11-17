NACHERRY、活動休止を発表 “突然のご報告”にメンバー直筆で心境つづる【コメント】
2021年に結成した声優の村上奈津実と田中ちえ美によるユニットNACHERRY（ナチェリ）が、2026年3月末をもって活動休止する。バンダイナムコミュージックライブが17日に発表。2人はコメントを寄せた。
【画像】村上奈津実＆田中ちえ美、活動休止伝える直筆コメント
同社は「これまで応援してくださったファンの皆様、並びに関係者の皆様には心より感謝申し上げるとともに、突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げます」と謝罪。「メンバーおよびスタッフ間での協議を重ねた結果、活動休止という結果に至りましたが、メンバーそれぞれの今後の歩みを温かく見守っていただけますと幸いです」とびかけた。
また、2026年2月18日に初のベストアルバム『Bloomy!』を発売。同年3月14日に東京・duo MUXIC EXCHANGEで、ラストライブ「Be Forever!!」を開催することも発表。「活動休止まで短い期間ではございますが、感謝の気持ちをもって活動してまいりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます」と伝えた。
2人は直筆文書でコメントを発表。村上は「受け止め切れず、なんとか出来ないかと2人とも考えていました」などと経緯を説明しつつも「一瞬一瞬を大切に駆け抜けて行きたいと思っています」とポジティブな心境をつづり、田中は「なっちゃんとの関係に何かがあったわけではありません」とうわさを否定。「2にでひとつです。その想いはこの先も決して変わることはありません」などと伝えた。
活動休止に伴い、NACHERRY Official Fanclub「NACHERRY PARK」は2026年3月31日（火）午後5時にサービス終了となる。
ラストライブ「Be Forever!!」のチケットは、きょうより先行受付開始。
ベストアルバム『Bloomy!』は、NACHERRY盤(通常盤)、なっちゃん盤(初回限定盤)、ちぇみー盤(初回限定盤)に加え、NACHERRY Official Fanclub「NACHERRY PARK」会員のみが購入できるNACHERRY PARK限定盤の4形態で発売される。
村上は『ラブライブ！」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』宮下愛役のほか、アニメ『アイカツスターズ！』早乙女あこ役、『ミュークルドリーミー』日向ゆめ役、『スローループ』福元二葉役などに出演。
田中は『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（天王寺璃奈）、『キャッチ！ティニピン』（ローミー）、『4人はそれぞれウソをつく』（リッカ）、『サクラクエスト』（織部凛々子）などに出演した。
