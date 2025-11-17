佐賀大学医学部は17日、採取した便でピロリ菌の検査を行う国内初の「PCR検査キット」を開発したと発表しました。現行の内視鏡検査などに比べて、検査結果の確認までの時間が大幅に短縮できるということです。

■佐賀大学医学部小児科・垣内俊彦 准教授

「我々の新規キットは国内で初めて、ふん便を用いて胃カメラ検査なく、負担少なく検査できるPCR検査。」



胃がんや慢性胃炎などの原因となっているピロリ菌はおよそ6000万人、国民の2人に1人が感染しているとみられています。





感染を調べる方法としては内視鏡検査などがありますが、検査結果が分かるまでに1週間以上かかることなどが課題となっていました。

佐賀大学医学部小児科の垣内俊彦准教授らのグループは、佐賀県鳥栖市の医薬品メーカー「ミズホメディー」とともに、被験者の便を使ってピロリ菌への感染の有無を確認できる「PCR検査キット」を、国内で初めて開発したということです。



検査キット「スマートジーン H.pylori S（エイチピロリエス）」は、便を入れた後、およそ1時間で感染の有無が分かるだけでなく、菌の薬剤耐性も同時に判明するため、除菌の成功率のアップが期待されます。

また、胃カメラ検査に不快感を覚えやすい子どもなども簡単に検査できるため、胃がん予防に貢献できるとしています。



■垣内 准教授

「ピロリ菌は5歳までに感染します。5歳までに感染して、そのまま胃の中にすみついて、将来胃がんになります。佐賀県民だけでなく、日本の皆さんの胃がんを撲滅したい。」



検査キットは、2026年の前半ごろに販売が始まる計画です。