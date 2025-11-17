氷川きよし、“戦国武将”演じる3年半ぶりとなる座長公演 メインビジュアル＆全キャスト解禁
歌手の氷川きよしが主演を務め、2026年1月の明治座を皮切りに全国を巡る『氷川きよし特別公演』のメインビジュアルと全キャストが17日、解禁された。
【インタビュー動画】「皆さんに喜ばれることをやりたい」氷川きよし、“戦国武将”演じる3年半ぶりとなる座長公演へ向けた意気込み
00年の「箱根八里の半次郎」でのデビュー以来、人々を魅了し続ける氷川の『氷川きよし特別公演』は、26年1月〜4月にかけて、東京・明治座、愛知・御園座、大阪・新歌舞伎座、福岡・博多座の4都市の劇場で開催。22年以来、3年半ぶりとなる座長公演は今回も芝居とコンサートの2部構成となっている。
解禁されたビジュアルは、花吹雪の中、凜としたたたずまいの氷川と、個性豊かな面々が取り巻く美麗なもの。第1部の芝居は自身のヒット曲「白雲の城」から着想を得た物語で、氷川は戦国時代、白雲の城と呼ばれた上宮城城主の弟でありながら、戦を嫌う心優しい人物、荒木吉継を演じる。
さらに、メインキャストの役柄も解禁となった。吉継の兄・荒木忠勝を丸山智己、吉継と親交を深める町人のお光を島崎和歌子と中島唱子のＷキャスト、お光の夫の六助を山崎樹範、忠勝の妻・菊姫を上野なつひ、家老の大倉重政を石倉三郎という豪華俳優陣が集結した。
■『氷川きよし特別公演』概要
▼第1部 白雲の城
【あらすじ】
戦国時代、白雲の城と呼ばれた上宮城。城主の弟、荒木吉継（氷川きよし）は、武勇を重んじる兄と違って、戦嫌いでのんびりした性格だった。吉継は兄に進言する。民の暮らしを第一に考えるべきだと。そして自ら城下へ行って民の声を聞き、水害被害を防ぐことの重要性を訴える。吉継の進言を受け入れた兄は、治水事業を成功させ、城下には平穏な日々が訪れた。ところが、平和な上宮城に暗雲が立ちこめる。圧倒的な兵力を持つ隣国の武将が戦の準備を始めたのだ…。
作・演出：堤泰之
出演：氷川きよし、丸山智己、島崎和歌子（Wキャスト）、中島唱子（Wキャスト）、山崎樹範、上野なつひ ／ 石倉三郎
五大桃華、美郷真也、高木トモユキ、武智健二、小多田直樹、吉田宗洋、鷲尾直彦、水野直浩、橋口俊宏、川手祥太、小泉凱、児玉陽子、小林かづこ、小柳美李（柳＝異字体）、竹腰志帆、三浦茜音、渡辺心優、作田聖奈乃（Wキャスト）、釼持康心、黒岩紘翔（Wキャスト）、伊藤舞、渥美こあ（Wキャスト）
▼第2部 氷川きよしコンサート2026
【みどころ】
氷川きよしの原点である演歌から、最新のロック＆ポップスまで劇場版特別演出でお届け
■公演スケジュール
▼東京公演
会場：明治座
公演日程：2026年1月31日（土）〜2月18日（水）
▼愛知公演
会場：御園座
公演日程：2026年3月6日（金）〜18日（水）
▼大阪公演
会場：新歌舞伎座
公演日程：2026年4月10日（金）〜19日（日）
▼福岡公演
会場：博多座
公演日程：2026年4月25日（土）〜30日（木）
