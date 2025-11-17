BIGBANG¡¦D-LITE¡¢ÆüËÜ¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é·èÄê¡¡Ç®¤¤¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤Ç¼Â¸½
¡¡BIGBANG¤ÎD-LITE¡Ê¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡¿DAESUNG¡Ë¤¬¡¢¡ØD-LITE 2025 ASIA TOUR [D¡Çs WAVE] IN JAPAN¡Ù¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡ØD-LITE 2025 ASIA TOUR:D¡Çs WAVE ENCORE -JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÆÀ°Õ¤Î¥É¥é¥à¤âÈäÏª¡ª¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëD-LITE
¡¡¡ØD-LITE 2025 ASIA TOUR [D¡Çs WAVE] ¡Ù¤Ï¡¢4·î26Æü¡¢27Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£7·î22Æü¡¢23Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦GLION ARENA KOBE¡¢8·î30Æü¡¢31Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤·¤¿ÆüËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Á´ÆüÄø¤¬´°Çä¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤Ë´°Çä¤·¤¿2026Ç¯1·î3Æü¡¢4Æü¤Î´Ú¹ñ¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ÈÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î31Æü¡¢2·î1Æü¤ËÂçºå¡¦Asue ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡¢3·î3Æü¡¢4Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤Ï¤¤ç¤¦17Æü¸á¸å6»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡8·î27Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¶Ê¤È¤·¤ÆÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡ÖUmbrella¡ÊJapanese ver.¡Ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤âÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤è¤¤¤èËÜ³Ê²½¤¹¤ëD-LITE¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÆÀ°Õ¤Î¥É¥é¥à¤âÈäÏª¡ª¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëD-LITE
¡¡¡ØD-LITE 2025 ASIA TOUR [D¡Çs WAVE] ¡Ù¤Ï¡¢4·î26Æü¡¢27Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£7·î22Æü¡¢23Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦GLION ARENA KOBE¡¢8·î30Æü¡¢31Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤·¤¿ÆüËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Á´ÆüÄø¤¬´°Çä¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡8·î27Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¶Ê¤È¤·¤ÆÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡ÖUmbrella¡ÊJapanese ver.¡Ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤âÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤è¤¤¤èËÜ³Ê²½¤¹¤ëD-LITE¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£