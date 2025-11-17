µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢¸½ºß¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ò¹ðÇò¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¡¡ËÜ²»¥Ý¥í¥ê¡Ö¤ª¶â¤«¤«¤ë¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤ÎÎø°¦»þ»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö±Ä¶ÈË¸³²¤Ç¤¹¡ª¡×À¼¤ò¾å¤²¤ëµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò
¡¡4Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëµÈÀ¥¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö20ÂåÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸À¤¤´ó¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Á¡×¤È¤ª´ê¤¤¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡£¥Ï¥¨¼è¤ê»æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¿©Ãî¿¢Êª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¿¤È¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ¯Îð¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¡Ê¼«¿È¤¬¡ËÃË¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«»¨»ï¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î»ä¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢»ä¤¬¿¶¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö¤ª¶â¤«¤«¤ë¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡£¾Æ¤Ä»²°¤È¤«¤Ç¤âÁ´Á³¤¤¤¤¡£¤ªº×¤ê¤È¤«Âç¹¥¤¤À¤·¡£Î©¤Á°û¤ß¤È¤«¤Ç¤âÁ´Á³¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Ê¤é¤Í¡×¤È½îÌ±ÇÉ¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖDM¤ÇÍè¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
