『グロウアップショウ』ペアビジュアル解禁！ドジっ子奇術師＆イキでいなせな曲芸師
新作オリジナルアニメーション『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』のキャラクターペアビジュアル第2弾が公開された。今回初登場の吾野伊万里（あがの いまり）と、五十土五十鈴（いかづち いすず）が描かれている。
【動画】可愛いペア！公開された『グロウアップショウ』キャラ映像
【内気な笑顔、ドジっ子奇術師】 吾野伊万里、【元気いっぱい、イキでいなせな曲芸師】 五十土五十鈴。この二人がサーカスでどのように活躍するのか、詳細は追って発表される。
■イントロダクション
『冴えない彼女の育てかた』を手掛けた監督・亀井幹太 × キャラクター原案・深崎暮人と、『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』のシリーズ構成・脚本を務めた菊池たけし、『リコリス・リコイル』『86―エイティシックス―』制作のA-1 Pictures / Psyde Kick Studioによる、新たなるオリジナルアニメーション開幕！
■スタッフ
監督：亀井幹太
キャラクター原案：深崎暮人
シリーズ構成・脚本：菊池たけし
制作：A-1 Pictures / Psyde Kick Studio
