広島からドラフト6位で指名された西川篤夢内野手（17＝神村学園伊賀）が17日、名古屋市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金2500万円、年俸450万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。

「改めてプロ野球選手になったなと思いますし、やっとスタートラインに立てたなと感じている。小学校、中学校と県外のチームで野球をさせてもらって、両親、家族に負担をかけた。最後は地元の高校で甲子園を目指すとやってきて、プロ野球選手になれたので、まずは契約金などで両親や家族に恩返ししたい」

遠投110メートルの強肩の持ち主で、高い守備力を誇る内野手。同校で遊撃を主戦にしてきた西川にとって、小園、矢野らが高い壁となって立ちはだかるが、「いろんなことを学ぶことが多いので、自分の引き出しを増やしていって、必ず自分が広島東洋カープの遊撃レギュラーになれるようにやっていきたい」と将来的な遊撃レギュラ―を見据えた。

小学3年から始めた野球で、これまでけがをしたことがないといい、体の強さも売りとする。「鳥谷敬選手に憧れていましたし、目標にしている」。1939試合連続出場を誇る虎のレジェンドに憧れるが、ここからはコイの鉄人を目指していく。