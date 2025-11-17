◇大相撲九州場所9日目（2025年11月17日 福岡国際センター）

2場所連続優勝を狙う横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は西前頭4枚目の欧勝馬（28＝鳴戸部屋）を下し、初日から9連勝とした。立ち合いのもろ手突きで、ほぼ土俵際へ追い込み一方的に押し出した。

今年春場所の新入幕から4場所連続して11勝を挙げ、この九州場所の成績と内容次第で大関昇進もあり得る新関脇・安青錦（21＝安治川部屋）は東前頭3枚目の平戸海（25＝境川部屋）を寄り倒し、8勝1敗で勝ち越しを決めた。立ち合いで踏み込まれたものの、低い体勢で突きながら逆襲。左で前みつをつかむと、左膝を使って切り返して相手を崩し、右手を相手の股に差し込みながら寄り倒した。

横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は東前頭5枚目の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）を送り投げで下し2敗を維持した。立ち合いから突っ張り合い、右いなしで相手を横向きに。すかさず後ろについて勝負を決めた。

1メートル77、120キロの体格で動き回り場内を沸かせる東前頭12枚目の藤ノ川（20＝伊勢ノ海部屋）は、1メートル79、132キロの東前頭14枚目・時疾風（29＝時津風部屋）と2敗対決で敗れた。立ち合いすぐに右四つで攻め込んだものの、やや上体が浮き気味に。左を巻き替えられ、もろ差しを許した。苦しまぎれの首投げは通じない。左下手でまわしの結び目付近をつかまれて寄り切られた。

優勝争いはトップを走る大の里が全勝、1敗で安青錦、2敗で豊昇龍、時疾風が追いかける展開だ。