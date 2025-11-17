巨人は１７日、今季限りで現役を退いた長野久義外野手の引退セレモニーを、２３日に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５ Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｆａｎａｔｉｃｓ」で行うと発表した。

球団がＳＮＳで告知したキービジュアルには「ＲＥ５ＰＥＣ７」の文字とともに、長野氏が巨人、そしてカープ時代にプレーする写真を掲載。「ＲＥＳＰＥＣＴ」のＳをカープ時代の背番号５に、Ｔを巨人時代の７に変えて、両チームへの敬意を込めた。

ＦＡの人的補償で１９年からカープに移籍。４年間在籍後、「最後は巨人で」という広島の計らいもあり古巣に戻った経緯があるが、思いやりあふれる人柄でカープファンからも絶大な人気を集めた。

巨人が発表したキービジュアルにＳＮＳでも反響。かつて在籍したチームのユニホーム姿を載せることは珍しく、「カープ時代の写真も入れてくれるとか神じゃん」、「カープでも愛された長野さん」、「ジャイアンツが載せてくれるのが嬉しいね」、「カープ姿も載せてくれてる」、「めちゃくちゃ泣ける」、「おそらく長野本人の希望だよね」などの声が集まっている。

セレモニーでは長野氏の１６年間にわたる現役生活を振り返る特別映像の放映や、選手らによる花束贈呈を予定しているという。