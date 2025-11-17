豪雨災害が発生した際の連携強化を目的に、社会インフラの維持管理を担う4社が合同で訓練を行い、迅速な復旧に向けた課題などを洗い出しました。



秋田に事業所がある石油資源開発、ジャペックスと、東部ガス、東北電力ネットワーク、それにNTT東日本の4社は、激甚化する自然災害に対応するため今年3月に連携協定を結び17日、初めて合同の訓練を実施しました。



NTT東日本担当者

「NTT東日本が持っております通信機器スターリンクについては、現時点では利用予定がございませんので皆さまにお貸出しすることも可能です」





ジャペックス担当者「被災状況あるいは場所によっては通信困難な状況も予想されますので、スターリンクの貸与をお願いします」豪雨災害を想定し、被害を受けた施設や設備の迅速な復旧に向けた情報共有の手順を確認しました。4社が協力して各地の状況を共有することで、早期の被害発見につなげたい考えです。洗い出された課題もありました。ジャペックス担当者「自治体に対してどの会社が情報共有、あるいは土砂災害の（対応を）調整をしていくのか具体的に見えてくれば、より有効かなと感じた次第です」NTT東日本担当者「お互い他社の設備についての理解を深めていくというところが、今後連携しながら作業していく上で非常に重要なことになっていく思いますので、今回のような取り組みを重ねていくことによって、より4社の連携が強固になるように取り組み進めていければと」現地の被害状況を共有するためのアプリの開発なども進められていて、4社は引き続き豪雨をはじめとした災害への対応力強化を図っていくことにしています。