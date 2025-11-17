RIZIN¥¬¡¼¥ë2026ºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡¸½Ìò¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¥Ð¥¤¥È¡¢¸µSKE48¤é£¸¿ÍÁª½Ð
RIZIN¥¬¡¼¥ë2026¤ÎºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£33¿Í¤¬¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¿³ºº¤ò¼õ¤±8¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢µå¾ì¤ÇÇä¤ê»Ò¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÒÂô¤·¤¨¤ê¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤ò´Þ¤á¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¤â³ÊÆ®µ»¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Çä¤ê»Ò¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤Ç¥Ó¡¼¥ëÌó300ÇÕ¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇä¤ê»Ò¤ÎÀ¤³¦¤Ï¿ô»ú¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¼¡Âè¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Î¥Ó¡¼¥ë¤òÇØÉé¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ç¶Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶¥Áè¿´¤¬ÇÝ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÇä¤ê»Ò¤ÏÍèÇ¯¤âÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¸µSKE48¤ÎÀÐÀî²Ö²»¡Ê27¡Ë¡¢SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô57Ëü¿Í¤Î²Æ²ê¤¹¤º¡Ê21¡Ë¤ä¡¢À¶¿å¥µ¥Ë¡Ê28¡ËµÌÏÂÆà¡Ê¤¢¤¤¤Ê¡á26¡Ë¿·ÅÄÈÞÆà¡Ê26¡Ë¾¾ËÜ¿¿ºÌ¡Ê25¡ËµÚÀî¼Â·ë¡Ê26¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£2025¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£
¢§ÁÒÂô¤·¤¨¤ê¡Ê25¡Ë99Ç¯12·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ½Ð¿È¡£¾¾ÃÝ·ÝÇ½½êÂ°¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÄË²÷TV¥¹¥«¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤É½Ð±é¤·¥°¥é¥Ó¥¢DVD¤â¡£¸½ºß¡¢µå¾ì¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¥Ð¥¤¥È¡£
¢§ÀÐÀî²Ö²»¡Ê27¡Ë97Ç¯12·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ½Ð¿È¡£¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢½êÂ°¡£18¡Á21Ç¯¤ËSKE48¥Á¡¼¥àE¤Ç³èÆ°¡£
¢§²Æ²ê¤¹¤º¡Ê21¡Ë04Ç¯7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥à½êÂ°¡£SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô57ËüÄ¶¤¨¡£
¢§À¶¿å¥µ¥Ë¡Ê28¡Ë97Ç¯5·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî½Ð¿È¡£¥×¥é¥Á¥Ê¥à½êÂ°¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Öº§³è1000ËÜ¥Î¥Ã¥¯¡×¡¢Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢Youtube¤Ê¤É½Ð±é¡£
¢§µÌÏÂÆà¡Ê¤¢¤¤¤Ê¡á25¡Ë99Ç¯2·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ìµ½êÂ°¡£¹ÖÃÌ¼Ò¡ÖFRIDAY¡×¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É½Ð±é¡£
¢§¿·ÅÄÈÞÆà¡Ê26¡Ë99Ç¯11·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ½Ð¿È¡£¥ê¥Ã¥×½êÂ°¡£¡ÖFLASH¡×¥°¥é¥Ó¥¢¡¢DVD¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¡×¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¡£
¢§¾¾ËÜ¿¿ºÌ¡Ê25¡Ë00Ç¯5·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£¥À¥ó¥¹¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤¬ÆÃµ»¡£
¢§µÚÀî¼Â·ë¡Ê26¡Ë99Ç¯9·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþºß½»¡£Ìµ½êÂ°¡£¥À¥ó¥¹Îò20Ç¯¡¢ÇÛ¿®Îò3Ç¯¡£