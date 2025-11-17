新人作家の発掘を目的としたさきがけ文学賞の授賞式が行われました。



海外も含めて287編の中編小説が寄せられ、今回は岡山市の女性が10年かけて書き上げた作品が受賞しました。



最高賞の「入選」に選ばれたのは岡山市在住・与理原奈那さんの中編小説「妄想大辞典」です。



作品は「高校を退学してひきこもった、空想癖のある女子高校生」が主人公です。



頭に浮かんだ言葉の「辞書作り」に夢中だったものの、現実に目覚めることで次第に空想力が弱まり、リアルな言葉の大切さを知っていく様子を描きました。





現実世界の「生きづらさ」を描きつつ、起承転結がしっかりして読み易い点、それに感性豊かな文章表現などが評価されています。与理原奈那さん「このように皆さんに読んでいただく機会が出来て本当によかったと思っております」さきがけ文学賞は新人作家の登竜門として知られています。与理原さんは、10年前から書き始めて、去年ようやく完成させて応募したそうです。与理原奈那さん「感慨深かったです。ああ10年間やってきてよかったなっていう気持ちでした」「最初インターネットで最終選考の候補を見させていただいたときにかなり面白そうな作品がたくさん並んでいて、あっこれはダメだなあっって言うふうに思っててなのでお電話が来た時すごくびっくりしました」与理原奈那さんの「妄想大辞典」は、秋田魁新報に今月4日から掲載され、来週月曜まで連載されています。