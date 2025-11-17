全国高校サッカー選手権の組み合わせ決まる 秋田商業は前回ベスト4の強豪・東福岡と対戦 初戦は12月31日
全国高校サッカー選手権が来月28日、首都圏を会場に開幕します。
17日は組み合わせ抽選が行われ、秋田代表の秋田商業は前回ベスト4の強豪・東福岡と対戦することが決まりました。
104回目となる全国高校サッカー選手権には、各都道府県から合わせて48チームが出場します。
17日は東京の日本テレビで組み合わせ抽選が行われました。
抽選会
「秋田市立秋田商業高校トーナメント番号26番に決定です」
2年連続24回目の出場の東福岡。
縦に速いサッカーが持ち味で、日本一を目標に掲げる強豪です。
県大会の決勝では劇的な逆転勝利で全国最多、47回目の出場を決めた秋田商業。
2018年度の大会以来、7年ぶりの初戦突破を目指します。
秋田商業 村田珀主将
「自分たちはいい守備からいい攻撃っていうのが特徴で、泥臭いサッカーができるチーだと思っているのでそれを体現したいです」
秋田商業の初戦は来月31日、大晦日です。
♢♢♢♢♢
4年ぶりの出場となった秋田商業ですが前回の対戦相手も東福岡で、そのときは0対1で惜しくも敗れています。
再び対戦することになった伝統校同士の戦いはABSテレビで実況中継します。