Base Ball Bearが、11月16日に開催したバンド恒例のライブイベント『SHIBUYA NONFICTION Ⅱ』にて、2026年前半の活動を発表した。

2026年1月28日には、ミニアルバム『Lyrical Tattoo』をリリース。また、新年の恒例イベントである『新春ベースボールベアーちゃん祭り2026』、そしてミニアルバムを携えたリリースツアー『Base Ball Bear Tour「Lyrical Tattoo」』の開催も決定した。

本アルバムには、ダウ90000の演劇公演『旅館じゃないんだからさ』の主題歌として書き下ろされ、今年8月に配信リリースした「夏の細部」を含む全7曲を収録。収録曲については後日発表予定となっている。

アートワークは、2024年リリースのミニアルバム『天使だったじゃないか』に引き続き、デザイナー 脇田あすかが担当。クラフト感あふれるデザインで、手に取りたくなるぬくもりを感じる仕上がりとなっている。

VICTOR ONLINE STOREでは、ミニアルバムにライブ映像のBlu-ray、さらにオリジナルグッズの入った“VICTOR ONLINE STORE限定盤”を販売。Blu-rayには、昨年9月に開催された『SHIBUYA NONFICTION』のライブ映像や、メンバーによる副音声も収められる。

オリジナルグッズとしては、“Lyrical Tattooキャンバスボード”が付属。今作のアートワークをキャンバス地にデザインした、より深くアートワークの世界観に触れられる限定アイテムとなっている。また、購入者限定配信のアコースティック編成でのスタジオライブを視聴するためのQRコードとパスワードが封入される。

また、同ストアでは早期予約キャンペーンも実施しており、2026年1月11日までに予約すると、ライブ写真を使用したポスターカレンダーが商品に付属する。

さらに、本アルバムのリリースツアー『“Base Ball Bear Tour「Lyrical Tattoo」』のスケジュールも一挙に発表。2月15日の愛知BOTTOM LINEの初日を皮切りに、ファイナルとなる7月11日の熊本B.9V2まで、全国15カ所をまわる。

加えて、新年の恒例イベントである『新春ベースボールベアーちゃん祭り2026』は、2026年1月11日に開催。Base Ball Bearのライブパフォーマンスだけでなく、親交の深い遠山大輔（グランジ）とのラジオ風トークセッションを楽しめるイベントとなっている。

両公演のチケットは、現在SMAアーティスト先行受付が受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）