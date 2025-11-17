大塚食品、「食生活文化特別賞」を食品メーカーで初の受賞、レトルト食品の普及や多様なニーズに応える商品展開が評価

大塚食品は、「令和7年度 食生活文化賞」において「食生活文化特別賞」を受賞した。食品メーカーとして初の受賞になるという。11月14日に東京・上野の精養軒で授賞式が行われた。

「食生活文化賞」は、一般財団法人日本食生活文化財団が1980年の設立以来、40年以上にわたり実施している顕彰制度で、日本の食生活文化の向上に寄与した個人・団体を表彰するもの。

世界初の市販用レトルト食品「ボンカレー」

今回の受賞は、大塚食品がレトルト食品のパイオニアとして1968年に世界初の市販用レトルト食品「ボンカレー」を発売し、保存性・時短・簡便性といった新たな価値を社会に広く浸透させてきた点や、「新しい食」を生み出す独自の発想力・開発力が評価された。

さらに、「マイサイズ」「マンナンヒカリ」「スゴイダイズ」など、多様なニーズに応える商品を展開し、現代の食生活課題の解決に貢献してきた取り組みも受賞理由となっている。

大塚食品は、「美味・安全・安心・健康」を軸に、「時代の一歩先を見据えた製品開発を進め、人々の健康で豊かな食生活に貢献する活動を続けていく」としている。