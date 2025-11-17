後楽園ホールの全日本プロレス試合映像を厳選、JOYSOUNDのカラオケルームで配信
通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映像コンテンツサービス「みるハコ」で、全日本プロレスの映像を26年1月11日まで配信している。
全日本プロレス×JOYSOUND 名場面セレクション
1972年にジャイアント馬場を代表として旗揚げされた全日本プロレス。「プロレスの王道」を掲げながら、2022年には創立50周年を迎えた。
今回の配信では、今年、後楽園ホールで行われた熱戦の中から、「世界タッグ選手権試合(宮原健斗・青柳優馬 VS 斉藤ジュン・斉藤レイ)」「ELPIDA VS 北斗軍8人タッグマッチ」「世界タッグ選手権試合(鈴木秀樹・関本大介VS斉藤ジュン・斉藤レイ)」の3試合を厳選。会場を熱狂させた各試合の名場面を、2本立てで届ける。
対応機種は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」。視聴は無料(※別途室料)で、再生時間は約43分になる。
