¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¡ÈÌò³ä¡É¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤«¡¡¡Ö²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÇØ·Ê¤Ë¥É·³¥Ù¥Æ¥é¥ó2¿Í¤Îµî½¢ÌäÂê
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ëº£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íèµ¨¤ÏÌò³ä¤¬³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¡¢¥¨¥É¥¬¥ë¥É¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¡¢¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸åÌò³ä¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢36ºÐ¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤È34ºÐ¤Î¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹2¿Í¤¬º£¥ª¥ÕFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥í¥Ï¥¹¤Ïº£µ¨¡¢ÂÇ·â¤Ç¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢36ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤«¤é¡¢Èà¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÎÏ¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï»¶¡¹¤ÊÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î½ª¿ÈÁª¼ê¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢10·î¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤È¤â¥Á¡¼¥à¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊÑ¹¹¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ïº£µ¨71»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.280¡¢½ÐÎÝÎ¨.314¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.385¡¢OPS.699¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Èà¤Ï¼éÈ÷¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë³°Ìî¤ò²Ã¤¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¶¯¤¯µá¤á¤ëÈÆÍÑÀ¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£26ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¡¢Èà¤Ï¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤ËÂç¤¤Ê¿¤Ó¤·¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÌò³ä¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢28ºÐ¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥É¥Î¥Ð¥ó¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·¤â¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó2¿Í¤Îµî½¢¤ÈÊä¶¯¼¡Âè¤Ç¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÎÌ¤Íè¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
