2026年1月10日（土）にツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催を予定している『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SDGs推進 TGC しずおか 2026）が追加情報を発表した。

『SDGs推進 TGC しずおか 2026』

KID PHENOMENON、TGC初出演決定

注目のメインアーティストに、LDH史上最大規模のオーディション「iCON Z 〜Dreams For Children〜」から誕生した7人組ダンス＆ボーカルグループ・KID PHENOMENONが追加決定した。今回がTGC初出演となる。

さらに、「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト（※）」の一環として、地元・常葉大学附属常葉中学校・高等学校ダンス部とのスペシャルコラボレーションも実施される。本日2025年11月14日（金）には、同校にてダンス部の生徒たちに向けてサプライズ発表が行われた。

生徒たちは今後、LDH JAPANが運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターによる直接指導を受け、KID PHENOMENONとの合同リハーサルを経て、『TGCしずおか 2026』当日にスペシャルコラボレーションパフォーマンスを披露する予定だ。

常葉大学附属常葉中学校・高等学校ダンス部へサプライズ発表

まるでダンス部生徒たちへサプライズのお知らせを届けにきたかような澄んだ風が優しく吹く放課後、急遽いつもの練習場所とは違う多目的ホールに集められたダンス部生徒たち。いつもとは違う緊張感に包まれる中、ダンス部顧問の安倍先生より「本日はある重大な発表があり皆さんに集まっていただきました。なんと来年2026年1月に静岡県で開催される東京ガールズコレクションに皆さんに出演していただくことが決定ました！」と告げられ、涙する生徒の姿が。想像以上のリアクションに、「ちょっと、泣いちゃった…！」と安倍先生も驚きを隠せない様子の中、続けてKID PHENOMENONからのサプライズビデオメッセージが披露されると、「ちょっと待って！推しです！」と歓喜の声が上がった。

＜KID PHENOMENONからのビデオメッセージ＞※一部抜粋

こんにちは、KID PHENOMENONです！この度、『SDGs推進 TGC しずおか 2026』に僕たちが出演することになりました。ダンス部の皆さんには、僕たちのアーティストライブでスペシャルコラボレーションしていただきたいと思います！

初めてのTGCですごく楽しみですし、僕たちのグループには高校生が1人いて、卒業したばかりのメンバーもたくさんいるので、ほぼ同級生の皆さんとのコラボレーション、皆さんと仲良くなりつつもTGCしずおかを盛り上げられたらなと思っています。僕たちも当日に向けて一生懸命準備するので、一緒に頑張りましょう！共演を楽しみにしています。

最後に、部長の永野朱莉（ながの・あかり）さんは「いきなりの話でびっくりしているのですが、部員一同一丸となって頑張っていこうと思います！頑張るぞ！」と意気込みを語り、安倍先生より「高校3年生は今回が最後のステージになります。大変な時もあったけど、後輩たちがたくさん入ってきてくれてとてもいい部活になったと思っているし、皆さんがすごく頑張ってくれているからこそこのステージを用意したいなと思いました。いい思い出が残せるといいなと思いますので是非頑張ってください。」とエールが送られた。

メンバー全員がマイクを手にし、圧倒的な歌唱力とスタイリッシュなパフォーマンスで観客を惹きつけてきたKID PHENOMENONは、これまでに発売した全シングルがオリコンランキングTOP5入りを記録している。2025年8月にリリースした5thシングル「Sparkle Summer」は、オリコンデイリーシングルランキングで2位、週間ランキングで3位、Billboard Japan Hot 100で4位にランクインするなど、高い実績を残した。

さらに、来月2025年12月3日（水）にリリースされる最新曲「Black Flame」は、現在放送中のTVアニメ「転生悪女の黒歴史」のオープニング主題歌に起用されており、デビュー3年目にしてグループの勢いは加速し続けている。

KID PHENOMENONは今回、常葉大学附属常葉中学校・高等学校ダンス部とともに、1日限りの特別ステージに出演する予定で、両者が生み出すコラボレーションパフォーマンスに期待が高まっている。

今後の追加情報も乞うご期待！

（※）＜W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクトとは＞※一部抜粋

株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標

「3.すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標「4.質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標「17.パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・

LDH JAPANみんなで協力していく、という３つの軸で活動しています。

イベント概要

【SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年1月10日（土） 開場11:30 開演13:00 終演17:30（予定）

●会場

ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席S：完売御礼

指定席A：一般販売：10,500円 / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要

【一般販売】2025年10月25日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

ローソンチケットインフォメーション：https://faq.l-tike.com/

●ゲストモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、希空、林芽亜里、土方エミリ、HITOMI（SAY MY NAME）、ブリッジマン遊七、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●モデル

入江日奈子、小國舞羽、瀬川陽菜乃 他 ※50音順

●ゲスト

一ノ瀬颯、王林、くれいじーまぐねっと、島村雄大、高尾颯斗、寺田心、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、八村倫太郎（WATWING）、HAYATO（MAZZEL）、樋口幸平、日向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A 他 ※50音順

●メインアーティスト

KID PHENOMENON、しなこ、BUDDiiS、MAZZEL、WILD BLUE 、WATWING、ONE OR EIGHT 他 ※50音順

●MC

竹内由恵、ハリー杉山 他 ※50音順

●公式サイト

『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト