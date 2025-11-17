SANA、TWICE内で今年ブームになったゲームを明かすも「ちゃんと説明できない」 最後は“検索して”
多国籍9人組グループ・TWICEのSANAが17日、東京・六本木の東京ミッドタウンで行われた『ラルフ ローレン 東京ミッドタウン ツリー点灯式』に参加した。
【全身ショット】優雅…エレガントな衣装で美背中を見せつけたSANA
今年のホリデーシーズンのテーマは「The Ralph Lauren Holiday Experience」。高さ約12メートルの本物のモミの木を使用したオリジナルのツリーに、SANAのハンドベルを合図にライトアップ。SANAは「本当にキレイです！」とにっこり。「本物のモミの木で、近くにいるとモミの木の匂いが香ってくる。冬の冷たい風とモミの木の香りが交じるとホリデーシーズンが来たんだなと感じます」と話していた。
昨年もラルフ ローレンのツリー点灯式に参加。「あの時から1年経つと考えると時間が経つのは本当に早いなと思います」としみじみとしながらも「この1年間の間もたくさん楽しいイベントだったりがたくさんあった」とにこやかに振り返った。
昨年はTWICE内で流行したゲームについて語っていた。今年のブームを問われると『スーパーマリオゲーム』と明かしながらも「説明が難しいのでちゃんと説明できない（笑）。しりとりのようなやり方でするゲームなんですけど、興味がある方は動画を検索していただければ」と照れ笑いしていた。
ツリーの展示は12月25日まで。11月26日からは東京ミッドタウン アトリウムを中心にラルフ ローレンの世界観を体験できるバーン（納屋）が登場。キャンペーンビジュアルと同じ、広大な草原の風景が投影されるウィンドウや、石造りの暖炉、ナチュラルな素材を使用したシャンデリアは山岳地帯を訪れたかのような錯覚に。フレッシュな針葉樹の香りに包まれながら行う、リースやスワッグ作りのワークショップも開催され、五感でラルフ ローレンの提案するホリデームードを体感できる。
