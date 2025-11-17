◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１２月１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＯ世界フライ４位の桑原拓（３０）＝大橋＝が、１２月１７日に両国国技館でＷＢＯ世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝に挑戦することが１７日、発表された。昨年５月に東京ドームでＷＢＡ世界同級王者ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に判定負けして以来、２度目の世界挑戦となる桑原は、横浜市内の所属ジムで会見。「黄金世代」の１９９５年生まれとして「自分も世界チャンピオンになって、一緒に並ばないといけないという使命感がすごくある。しっかり勝ってみんなと肩を並べられるように頑張ります」と決意を述べた。

「９５年組」は、田中恒成（畑中）、比嘉大吾（志成）、山中竜也（真正）、井上拓真（大橋）、ユーリ阿久井政悟、岩田翔吉（帝拳）、堤聖也（角海老宝石）の７人が世界王座を獲得。アマチュアでも坪井智也と岡沢セオンの２人が世界選手権優勝を果たしている。

桑原は、前回世界挑戦した阿久井戦では「試合の１か月ほど前に（あばらを）ケガしてしまい、満足できるスパーリングも練習もできなかった」という。「１年半前、ドームで試合した時とは気持ちも覚悟も全然違う。そういうところを生かしたい」と話し、「ボクシングの幅も広がったし、引き出しの増えたボクシングを見せたい」と自信を口にした。

当初は１２月１８日に後楽園ホールでフー・ロンイー（中国）と５１・５キロ契約８回戦を闘う予定だった。試合に向け、大阪の六島ジム、石田ジム、東京でも角海老宝石ジム、ＤＡＮＧＡＮジムへ出稽古を敢行。「環境を変えたかったのと、アウェーでどんどんやっていきたいなっていう気持ちがあった。全部一人で行ったので、メンタル的にも強くなりました」と精神的にも成長を実感している。

当初オラスクアガに挑戦予定だった飯村樹輝弥（２７）＝角海老宝石＝が負傷で辞退したことにより、急きょ世界戦のチャンスが巡ってきた。出稽古では、同じ９５年組のＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也とも拳を交えた。「６ラウンドを２回やって、今週ももう１回やる予定です。圧力のかけ方、パンチの当て方、ナックルの当て方とか、やっぱり世界を肌で感じたなっていう印象がすごくあった。世界戦の前に、チャンピオンとスパーできたのはいい経験」と収穫を口にした。

所属ジムの大橋秀行会長（６０）は「負傷してチャンスが巡ってくるっていう流れは、大体いつも、勝つ流れ。桑原に期待していきたいと思います」と話した。 同じフライ級では、１９６２年にファイティング原田が矢尾板貞雄の代役としてポーン・キングピッチ（タイ）の持つ世界王座に挑戦し、１１回ＫＯ勝ちで世界王者となっている。

桑原は「自分のボクシングさえしっかりできれば、必ずタイトルを獲れると思う。しっかり覚悟を持ってチャレンジする。絶対勝ちに行くという気持ちで、成長した部分をお見せできれば」と王座獲得を誓った。

戦績はオラスクアガが１０勝（７ＫＯ）１敗、桑原拓が１４勝（９ＫＯ）２敗。

トリプル世界戦興行は、動画配信サービス「Ｕ―ＮＥＸＴ」で独占生配信される。

◆桑原 拓（くわはら・たく）１９９５年４月４日、大阪市生まれ。３０歳。興国高でインターハイ、国体の２冠を獲得。東農大では主将を務めた。アマ戦績は６８戦５０勝１８敗。１８年５月にプロデビュー。２２年１０月、東洋太平洋フライ級王座を獲得（防衛１度）。２４年５月、ＷＢＡ世界同級王者ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に挑戦したが判定負け。身長１６４センチの右ボクサーファイター。