スズキ「“新”e-VanVan」実車公開に注目！ 反響次第では市販化もありえる？ ユーザーからは「見た目がかわいらしい」「デジタルチックでかっこいい」との声も

往年の「VanVan」をEVとして再構築

スズキは2025年10月29日から11月9日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2025」で、コンセプトモデル「e-VanVan（イー・バンバン）」を発表しました。

e-VanVanは、1970年代に登場し、レジャーバイクとして親しまれた「VanVan（バンバン）」をモチーフにしたコンセプトモデルです。

スズキのコンセプトモデル「e-VanVan」

外観は、往年のVanVanを思わせる太いタイヤを採用しながら、独創的なスタイリングに仕上げられています。

さらに、デジタルをテーマにしたグラフィックをまとい、EVならではの新しさを表現しています。

このように、VanVanの要素を取り入れつつ、EVとして開発が進められているe-VanVanについて、スズキのブース担当者は次のように話します。

「『遊び心のあるバイク』をコンセプトにしており、面白さを表現するため、過去に遊べるバイクとして多くのユーザーに親しまれてきたスズキのVanVanをモチーフにしました。

また、EV技術を取り入れた理由としては、スズキのEV技術の先進性を表現する目的があるからです。

そのため、VanVanの“遊び心”とEV技術をミックスさせて、一人でも誰かとでも移動を楽しめるファンバイクを目指しました」。

さらに、e-VanVanの特徴について担当者は「スポーツバイクのようにカリカリした乗り味ではなく、気軽に乗ってもらうことを第一に考え、保険料や免許を取るハードルの低さなどを踏まえて、手を出しやすい原付二種クラスで開発を進めています。

そのため、ライディングポジションはゆったりしたものにし、クラッチギアもないので操作も簡単なものにする予定です。

まだコンセプト段階なので走行距離や出力は説明できませんが、日常的な短距離移動を考慮しており、スクーターに近い使い方を想定しています」とも説明しています。

続けて担当者は「自転車の延長のように気軽に乗ってもらい、バイクの楽しさやある生活を感じてほしいです。

たとえば、通学する大学生や、近場のお出かけ、買い物などの足として、e-VanVanが日常の中に溶け込む一台となることを想定しています。

最終的にe-VanVanは、これからバイクに乗りたいと考える若年層の背中を押す存在を目指しています」と話しています。

デザインは「バイクらしさ」とEVの調和を重視

デザイン面について、担当者は「EVでも“モーターサイクルとして見えること”を大切にした」と述べます。

スズキのコンセプトモデル「e-VanVan」

「正面から見たときに『バイクだ』と直感的に分かるシルエットを重視し、ホイールを黒く仕上げてタイヤを太く見せるなど、VanVanを意識した要素を取り入れています。

さらに、ハンドル幅を広く設定し、現代的なモデル『GSX-8T』と同様に、前方視界を確保しながらデザイン性を高めるという意図でバーエンドミラーを採用しています」。

また、担当者は「EVならではの表現として、リアまわりはウインカーを内蔵式とし、リア周りをすっきりさせました。

エンジン車ではマフラーが配置される部分についても、EVとしての構造上の空白を活かすため、スイングアーム形状をデザイン要素として再構成しました。

バッテリーも車体デザインと自然に調和させ、全体のまとまりを重視しています。

くわえて、左ハンドルがゲームのコントローラーのようになっていたり、ヘッドライトを丸型にしつつ”先進性”を表現したデザインにするなど、『カッコよさ』も追求し、このバイクを所有する方が愛着を持てる一台にして開発を進める予定です」と、デザインに大きなこだわりを持っていることが伝わってきます。

また、カラーリングについては「EVらしさを強調するのではなく、生活の中に馴染む“相棒のような存在”をイメージしました。

実際、『見た目がかわいらしい』『デジタルチックでかっこいい』『欲しい』といった反響が寄せられているといいます。

このように、e-VanVanは全体を通じて、EVでありながら日常生活に寄り添うデザインと、気軽に扱えるキャラクターを意識した仕上がりとなっています。

現時点では市販予定はなく、スズキでは今後の反響を踏まえて検討を続けるとしています。

※ ※ ※

「e-VanVan」は、往年のレジャーバイクを現代のEVとして再構築したモデルです。

気軽に乗れる原付二種クラスでの展開を見据えながら、スズキは“遊び心”とEVの融合を目指しているとのことで、今後の動向に注目が集まります。