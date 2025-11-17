【日本一のイケメン中学生候補】西日本代表：茶屋本想士＜男子中学生ミスターコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/17】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第5回は、西日本代表：茶屋本想士（ちゃやもと・そうし）くんのインタビューを届ける。
【写真】今年度のエリア別“日本一のイケメン中学生”
出身：長崎県
学年：2年生
誕生日：7月2日
MBTI：主人公
趣味：音楽を聞くこと
特技：ダンス
好きな食べ物：じゃがりこ
嫌いな食べ物：うに
好きな言葉（座右の銘）：継続は力なり
最近ハマっていること：お菓子作ることそして食べること
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
僕の将来の夢が俳優だから、それの夢の第一歩として挑戦しようと思いました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
ほぼ全てのダンスのジャンルを踊れること。
― 憧れの有名人はいますか？
窪田正孝さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
諦めずに頑張ったら出来ました！
― 将来の夢を教えてください。
俳優さん。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
自分が出来ると自分を信じること！
今後ファイナリストは週末レッスンを行い、11月29日・30日に東京で行われる授賞式にて“日本一のイケメン男子中学生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「男子中学生ミスターコン」ファイナリスト13人が最終決戦へ
今後ファイナリストは週末レッスンを行い、11月29日・30日に東京で行われる授賞式にて“日本一のイケメン男子中学生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
◆男子中学生ミスターコン」とは
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。
