『大阪芸術大学 声優フェスティバル』開催＆プログラム発表 置鮎龍太郎ら声優ずらり【詳細】
大阪芸術大学は、11月30日にNHK大阪ホールで『大阪芸術大学 声優フェスティバル ー声優レボリューションー』を開催する。教員を務める声優をはじめ、スペシャルゲストとして置鮎龍太郎が登場する。
【写真】『大阪芸術大学 声優フェスティバル』に登場する豪華声優陣
声優フェスティバルは、「優れた声優は優れた俳優でもある」という、声優コースの教員・卒業生が多数所属する青二プロダクションの基本理念に基づき開催されるイベント。
これからの声優は、単なる声優技術の習得に留まらず、さまざまな分野に挑戦し視野を広げることが未来のチャンスを広げるカギとなりうる。
こうしたなか、俳優としても活躍の場を広げる声優たちの現在と未来をテーマに、学生たちの実践的な取り組みを紹介。また、置鮎をスペシャルゲストに迎え、大阪芸術大学の教員陣と共に、時代が求める声優の資質について深く掘り下げる。
■『大阪芸術大学 声優フェスティバル ―声優レボリューション―』コンテンツ概要
2025年11月30日（日）16:30開演（16:00開場）
入場料：無料 ※要整理券 ※当日座席指定
会場：NHK大阪ホール
第1部
朗読劇 「荒野の王子様」 作／O・ヘンリー 脚本・指導／田中亮一
朗読劇 「君の青空」 作／四大海 脚本・指導／中友子
朗読劇 「近畿戦隊ヨンケンジャー」 作・脚本／永田早紀 指導／渡辺菜生子
アニメアテレコ実習 指導／田中亮一
外郎売りパフォーマンス 指導／伊倉一恵
出演：
大阪芸術大学放送学科 及び 大阪芸術大学短期大学部メディア・芸術学科学生
第2部
教員とゲストによるトークセッション ―声優レボリューション―
出演：
榊原廣（大阪芸術大学放送学科長)
真地勇志（大阪芸術大学放送学科教授・青二プロダクション所属)
代表作：秘密のケンミンSHOW極（ナレーション）／世界の果てまでイッテQ！（ナレーション）など
平野正人（大阪芸術大学放送学科教授・青二プロダクション所属)
代表作：忍たま乱太郎（乱太郎の父）／ONE PIECE（五老星）／キン肉マン（キン肉伊倉一恵（大阪芸術大学放送学科客員教授・青二プロダクション所属）
代表作：CITY HUNTER（槇村香）／三つ目が通る（写楽保介）／魔神英雄伝ワタル（虎王）など
渡辺菜生子（大阪芸術大学短期大学部メディア・芸術学科教授／大阪芸術大学 放送学科 兼担・青二プロダクション所属)
代表作：ちびまる子ちゃん（たまちゃん）／ドラゴンボール超（チチ・プーアル）／大家さんと僕（大家さん）など
置鮎龍太郎（スペシャルゲスト・青二プロダクション所属）
代表作：地獄先生ぬ〜べ〜（鵺野鳴介）／鬼滅の刃（黒死牟）／ONE PIECE（黄猿、カク）／忍たま乱太郎（善法寺伊作）など
【写真】『大阪芸術大学 声優フェスティバル』に登場する豪華声優陣
声優フェスティバルは、「優れた声優は優れた俳優でもある」という、声優コースの教員・卒業生が多数所属する青二プロダクションの基本理念に基づき開催されるイベント。
これからの声優は、単なる声優技術の習得に留まらず、さまざまな分野に挑戦し視野を広げることが未来のチャンスを広げるカギとなりうる。
■『大阪芸術大学 声優フェスティバル ―声優レボリューション―』コンテンツ概要
2025年11月30日（日）16:30開演（16:00開場）
入場料：無料 ※要整理券 ※当日座席指定
会場：NHK大阪ホール
第1部
朗読劇 「荒野の王子様」 作／O・ヘンリー 脚本・指導／田中亮一
朗読劇 「君の青空」 作／四大海 脚本・指導／中友子
朗読劇 「近畿戦隊ヨンケンジャー」 作・脚本／永田早紀 指導／渡辺菜生子
アニメアテレコ実習 指導／田中亮一
外郎売りパフォーマンス 指導／伊倉一恵
出演：
大阪芸術大学放送学科 及び 大阪芸術大学短期大学部メディア・芸術学科学生
第2部
教員とゲストによるトークセッション ―声優レボリューション―
出演：
榊原廣（大阪芸術大学放送学科長)
真地勇志（大阪芸術大学放送学科教授・青二プロダクション所属)
代表作：秘密のケンミンSHOW極（ナレーション）／世界の果てまでイッテQ！（ナレーション）など
平野正人（大阪芸術大学放送学科教授・青二プロダクション所属)
代表作：忍たま乱太郎（乱太郎の父）／ONE PIECE（五老星）／キン肉マン（キン肉伊倉一恵（大阪芸術大学放送学科客員教授・青二プロダクション所属）
代表作：CITY HUNTER（槇村香）／三つ目が通る（写楽保介）／魔神英雄伝ワタル（虎王）など
渡辺菜生子（大阪芸術大学短期大学部メディア・芸術学科教授／大阪芸術大学 放送学科 兼担・青二プロダクション所属)
代表作：ちびまる子ちゃん（たまちゃん）／ドラゴンボール超（チチ・プーアル）／大家さんと僕（大家さん）など
置鮎龍太郎（スペシャルゲスト・青二プロダクション所属）
代表作：地獄先生ぬ〜べ〜（鵺野鳴介）／鬼滅の刃（黒死牟）／ONE PIECE（黄猿、カク）／忍たま乱太郎（善法寺伊作）など