TWICE・SANA、ツリー点灯式に登場 美背中を大胆披露で艶やかに「ホリデーにピッタリ」
多国籍9人組グループ・TWICEのSANAが17日、東京・六本木の東京ミッドタウンで行われた『ラルフ ローレン 東京ミッドタウン ツリー点灯式』に参加した。
【動画】TWICE・SANA、美背中を大胆披露で艶やかに六本木に降臨！
ラルフ ローレンのコーディネートで登場。「お気に入りはシアーのドレープがとても美しくて。動く度に華やかなニュアンスが出る。白のカフスなど、クラシックでエレガントな要素も詰まっている1着なのでホリデーにピッタリなのかなと思います」と笑顔で語った。
今年のホリデーシーズンのテーマは「The Ralph Lauren Holiday Experience」。高さ約12メートルの本物のモミの木を使用したオリジナルのツリーに、SANAのハンドベルを合図にライトアップ。SANAは「本当にキレイです！」とにっこり。「本物のモミの木で、近くにいるとモミの木の匂いが香ってくる。冬の冷たい風とモミの木の香りが交じるとホリデーシーズンが来たんだなと感じます」と話していた。
ツリーの展示は12月25日まで。11月26日からは東京ミッドタウン アトリウムを中心にラルフ ローレンの世界観を体験できるバーン（納屋）が登場。キャンペーンビジュアルと同じ、広大な草原の風景が投影されるウィンドウや、石造りの暖炉、ナチュラルな素材を使用したシャンデリアは山岳地帯を訪れたかのような錯覚に。フレッシュな針葉樹の香りに包まれながら行う、リースやスワッグ作りのワークショップも開催され、五感でラルフ ローレンの提案するホリデームードを体感できる。
