山形県内11チームが頂点を競うヤマザワカップ県女子駅伝競走大会が16日開かれ、「山形」が7大会ぶり16回目の優勝を果たしました。熱戦が繰り広げられたレースを振り返ります。



号砲「11チームのランナーが勢い良く飛び出していきました。5区間20.5キロのレースの幕開けです」



レースは、県内11チームが上山市から山形市までの5区間、20.5キロで競います。

エース級ランナーがそろう1区。レースを引っ張るのは、前回王者の天童・東村山。

集団を一気に突き放しますが、前回大会2位の山形が食らいつきます。

トップでたすきリレーしたのは、天童・東村山。山形は、トップと8秒差でたすきをつなぎます。

続く2区。レースは序盤に動きます。





実況「山形・井上佳奈が天童・東村山をかわしました。トップに立っています。まだスタートして1キロ満たないところで先頭に立って流れを手繰り寄せています」トップに躍り出た山形の井上は、区間記録まで5秒に迫る力走を見せます。山形は、中学生区間の3区、4区でもトップを譲りません。たすきは、アンカー区間の最終5区へ。実況「仲間たちが待っている～7大会ぶり16回目の優勝を果たしました。」山形 杉本遥選手「率直にうれしい。昨年2位という結果で悔しかったのでことしこそは絶対優勝を勝ち取るという気持ちで走った」山形 鈴木泰子監督「久し振りの優勝で本当にうれしく思う来年残る選手も多数いるので連覇に向けてきょうからまた走り始めたい」優勝した山形はランナー5人全員が区間3位以内を記録し、総合力の高さを見せました。2位は、鶴岡・田川。1区は5位とつまづいたものの、着実に順位を上げ8大会ぶりの準優勝です。3位は、北村山。前回大会から2つ順位を上げました。前回優勝の天童・東村山は7位でした。長井・西置賜は、エントリー選手が負傷欠場し、出場資格のない選手に変更となったため、オープン参加で順位はつきませんでした。