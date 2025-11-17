THE RAMPAGEの川村壱馬さん（28）が活動休止することが17日、所属事務所の公式サイトで発表されました。

所属事務所は「先週、THE RAMPAGEメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました。これを受け、当面の間活動を休止することとなりました」と報告。

今後については「本人の体調回復を最優先に考え、メンバー・スタッフ一同サポートしてまいります。活動再開の時期につきましては、医師の判断を踏まえ、慎重に検討のうえ、改めてご報告申し上げます」とつづりました。

今回の活動休止で11月22日より韓国で開催予定の『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER" 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』は開催延期。払い戻しおよび振り替え公演の詳細については、決まり次第発表されるということです。

■メンバーのコメント全文

THE RAMPAGEメンバーより応援してくださっている皆様へ

この度の発表の通り、川村壱馬は一定期間、活動を休止させていただくこととなりました。

また、韓国で予定していたライブの延期により、日程を調整し、渡航の準備まで進めてくださっていた皆さまには、多大なご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません。

しばらくの間、壱馬は心と身体を整える時間をいただきますが、その間、僕たち15人は歩みを止めることなく、進化し続けます。

そして、これまで以上に強いチームとなり、いつでも安心して帰ってこられる“場所”をしっかり守っていきたいと思います。

壱馬はこれまで、THE RAMPAGEのことを想い、仲間やRAVERSの皆さんと真剣に向き合いながら活動を続けてきました。そんな壱馬だからこそ、今回自分と向き合う時間が必要になったことを、僕たちも受け止めています。

そしてRAVERSの皆さんにも、壱馬が再びステージに立つその瞬間を、これまでと変わらず温かく包み込んでいただけたら、僕たちにとってもこれ以上心強いことはありません。

復帰までどれくらいの時間が必要なのか、今はまだわかりません。しかし、自分らしい姿で戻ってきてくれることを願っていますし、僕たちはその瞬間を待ちたいと思っています。

RAVERSの皆さん、いつも支えてくださり、本当にありがとうございます。

これからもTHE RAMPAGEをどうかよろしくお願いいたします。

THE RAMPAGEメンバー一同