【カルディ】全種類バッグ付き「2026年福袋」も見逃せない！ 全5種の詳細や申込方法は？
毎年人気のKALDI（カルディコーヒーファーム、以下カルディ）の福袋。2026年も福袋の販売が決定しました。例年通り種類は複数あるので、どれがいいか迷ってしまう人も多いでしょう。今回は、2026年福袋の種類や申込方法などをご紹介します。
サイズが縦39.5×横44.5×マチ12.5cm、持ち手60cmのトートバッグは、内ポケットとファスナー付きで使いやすいデザイン。この中に福袋限定商品や和食材ブランド「もへじ」の干支商品、人気商品など21点前後が入るそうです。
価格は税込5500円。実店舗、公式オンラインストアでそれぞれ事前抽選販売となります。
▼実店舗
公式アプリにて事前抽選
・抽選申込期間：2025年11月19日（水）0:00〜12月3日（水）23:59
・当選発表：2025年12月15日（月）
・受取期間：2026年初売り〜1月6日（火）
▼公式オンラインストア
公式オンラインストア抽選申込ページにて事前抽選
・抽選申込期間：2025年11月19日（水）10:00〜11月30日（日）23:59
・1次抽選 結果発表：2025年12月2日（火）
・2次抽選 結果発表：2025年12月11日（木）
・お届け予定：2026年1月1日（木）〜
縦30×横33×マチ15cm、持ち手31cmの巾着タイプのバッグが付いてくるのは、「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」です。バッグの中には以下のコーヒーが入っています。
・ニューイヤーブレンド2026（200g）
・パナマ ゲイシャ（200g）
・ニカラグア ブエノスアイレス農園（200g）
・カフェカルディドリップ コロンビア ウィラピンクブルボン（4個）
・カフェカルディドリップ エルサルバドル2024カップ・オブ・エクセレンス1位（1個）
・カフェカルディドリップ メキシコ2024カップ・オブ・エクセレンス2位（1個）
・カフェカルディドリップ ブラジル2024カップ・オブ・エクセレンス10位（1個）
・カフェカルディドリップ エチオピア2024カップ・オブ・エクセレンス12位（1個）
・カフェカルディドリップ ペルー2024カップ・オブ・エクセレンス13位（1個）
価格は税込8000円。公式オンラインストアの抽選申込ページにて事前抽選となります。
・抽選申込期間：2025年11月19日（水）10:00〜11月30日（日）23:59
・1次抽選 結果発表：2025年12月1日（月）
・2次抽選 結果発表：2025年12月11日（木）
・お届け予定：2026年1月1日（木）〜
縦24×横33×マチ13cm、持ち手30cmで、エンボス加工のロゴがポイントのバッグが付いてくるのは「コーヒー福袋人気セット」。中には以下のものが入っています。
・ニューイヤーブレンド2026（200g）
・ブルーマウンテンブレンド（200g）
・ブラジル ダークロースト カルモデミナス地区（200g）
価格は税込3000円で、実店舗と公式オンラインストアで販売されます。
・実店舗 発売日：2026年初売り〜
・公式オンラインストア 発売日：2026年1月1日（木）10:00〜
縦23×横30×マチ12cm、持ち手35cmのコーヒー豆柄キルティングトートバッグが付いてくるのは、「コーヒー福袋豪華セット」。中には以下のものが入っています。
・ブルーマウンテンNo.1（200g）
・モカマタリ（200g）
・干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト（200g）
価格は税込6000円。実店舗と公式オンラインストアで販売されます。
・実店舗 発売日：2026年初売り〜
・公式オンラインストア 発売日：2026年1月1日（木）10:00〜
縦37×横39×マチ10cm、持ち手30cm、肩掛け64cmで、手持ちと肩掛けの2WAYタイプのバッグが付いてくるのは「ドリップコーヒー福袋」。中には以下のものが入っています。
・ニューイヤーブレンド2026（6個）
・干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト（6個）
・ブルーマウンテンブレンド（6個）
・タイドイトンコーヒー（6個）
・パナマ ゲイシャ（4個）
価格は税込3500円で、実店舗と公式オンラインストアで販売されます。
・実店舗 発売日：2026年初売り〜
・公式オンラインストア 発売日：2026年1月1日（木）10:00〜
今回は、5種類あるカルディの2026年福袋をご紹介しました。事前抽選制やオンライン限定のものもあるので、どれが欲しいかチェックして、申し込み忘れがないようにしたいですね。
(文:矢野 きくの)
干支商品やオリジナル商品も！ 事前抽選販売「食品福袋」
サイズが縦39.5×横44.5×マチ12.5cm、持ち手60cmのトートバッグは、内ポケットとファスナー付きで使いやすいデザイン。この中に福袋限定商品や和食材ブランド「もへじ」の干支商品、人気商品など21点前後が入るそうです。
▼実店舗
公式アプリにて事前抽選
・抽選申込期間：2025年11月19日（水）0:00〜12月3日（水）23:59
・当選発表：2025年12月15日（月）
・受取期間：2026年初売り〜1月6日（火）
▼公式オンラインストア
公式オンラインストア抽選申込ページにて事前抽選
・抽選申込期間：2025年11月19日（水）10:00〜11月30日（日）23:59
・1次抽選 結果発表：2025年12月2日（火）
・2次抽選 結果発表：2025年12月11日（木）
・お届け予定：2026年1月1日（木）〜
2WAYバッグがうれしい！ 事前抽選販売「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」
縦30×横33×マチ15cm、持ち手31cmの巾着タイプのバッグが付いてくるのは、「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」です。バッグの中には以下のコーヒーが入っています。
・ニューイヤーブレンド2026（200g）
・パナマ ゲイシャ（200g）
・ニカラグア ブエノスアイレス農園（200g）
・カフェカルディドリップ コロンビア ウィラピンクブルボン（4個）
・カフェカルディドリップ エルサルバドル2024カップ・オブ・エクセレンス1位（1個）
・カフェカルディドリップ メキシコ2024カップ・オブ・エクセレンス2位（1個）
・カフェカルディドリップ ブラジル2024カップ・オブ・エクセレンス10位（1個）
・カフェカルディドリップ エチオピア2024カップ・オブ・エクセレンス12位（1個）
・カフェカルディドリップ ペルー2024カップ・オブ・エクセレンス13位（1個）
価格は税込8000円。公式オンラインストアの抽選申込ページにて事前抽選となります。
・抽選申込期間：2025年11月19日（水）10:00〜11月30日（日）23:59
・1次抽選 結果発表：2025年12月1日（月）
・2次抽選 結果発表：2025年12月11日（木）
・お届け予定：2026年1月1日（木）〜
飲みやすい味わいの「コーヒー福袋人気セット」
縦24×横33×マチ13cm、持ち手30cmで、エンボス加工のロゴがポイントのバッグが付いてくるのは「コーヒー福袋人気セット」。中には以下のものが入っています。
・ニューイヤーブレンド2026（200g）
・ブルーマウンテンブレンド（200g）
・ブラジル ダークロースト カルモデミナス地区（200g）
価格は税込3000円で、実店舗と公式オンラインストアで販売されます。
・実店舗 発売日：2026年初売り〜
・公式オンラインストア 発売日：2026年1月1日（木）10:00〜
お取り寄せコーヒーも入った「コーヒー福袋豪華セット」
縦23×横30×マチ12cm、持ち手35cmのコーヒー豆柄キルティングトートバッグが付いてくるのは、「コーヒー福袋豪華セット」。中には以下のものが入っています。
・ブルーマウンテンNo.1（200g）
・モカマタリ（200g）
・干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト（200g）
価格は税込6000円。実店舗と公式オンラインストアで販売されます。
・実店舗 発売日：2026年初売り〜
・公式オンラインストア 発売日：2026年1月1日（木）10:00〜
5種のドリップコーヒーをたっぷり28杯分楽しめる！「ドリップコーヒー福袋」
縦37×横39×マチ10cm、持ち手30cm、肩掛け64cmで、手持ちと肩掛けの2WAYタイプのバッグが付いてくるのは「ドリップコーヒー福袋」。中には以下のものが入っています。
・ニューイヤーブレンド2026（6個）
・干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト（6個）
・ブルーマウンテンブレンド（6個）
・タイドイトンコーヒー（6個）
・パナマ ゲイシャ（4個）
価格は税込3500円で、実店舗と公式オンラインストアで販売されます。
・実店舗 発売日：2026年初売り〜
・公式オンラインストア 発売日：2026年1月1日（木）10:00〜
今回は、5種類あるカルディの2026年福袋をご紹介しました。事前抽選制やオンライン限定のものもあるので、どれが欲しいかチェックして、申し込み忘れがないようにしたいですね。
(文:矢野 きくの)