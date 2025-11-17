好き＆行ってみたい「四国地方（高知・愛媛）の海の駅」ランキング！ 2位「八幡浜みなっと海の駅」、1位は？【2025年調査】
海の駅とは、陸と海のどちらからでもアプローチできるマリンレジャー拠点。国土交通省により登録されており、2025年現在では180近くの海の駅が存在します。
All About ニュース編集部は11月10日〜11月11日、全国10〜60代の男女250人を対象に「海の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「四国地方（高知・愛媛）の海の駅」を紹介します！
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「活気のある魚市場や産直市があるという情報を得たため、新鮮な海産物を購入したり、その場で食事を楽しんだりできる点に魅力を感じました」（30代男性／東京都）、「みなっとは港も近く、船の便もいい。また、チャンポンも美味しいので」（30代男性／愛媛県）、「地元の新鮮な海の幸が味わえるグルメスポットで、市場やカフェも充実しているから」（30代女性／愛知県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「瀬戸内海の景観が美しく、マリンレジャーや地元グルメも楽しめるからです」（20代女性／東京都）、「今治タオルが大好きなので是非行ってみたいです」（60代女性／福岡県）、「Instagramで動画を見て興味を持ったため」（10代女性／山形県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は11月10日〜11月11日、全国10〜60代の男女250人を対象に「海の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「四国地方（高知・愛媛）の海の駅」を紹介します！
2位：八幡浜みなっと海の駅／39票2位は愛媛県の「八幡浜みなっと海の駅」でした。「みかんとさかなのまち」「ちゃんぽんのまち」「マウンテンバイクの聖地」「マーマレードのまち」などさまざまな顔を持つ八幡浜に位置しています。地元の新鮮な魚介類が楽しめる道の駅も併設。瀬戸内海と宇和海を一望できる立地と利便性の高さから、注目を集めたようです。
回答者からは「活気のある魚市場や産直市があるという情報を得たため、新鮮な海産物を購入したり、その場で食事を楽しんだりできる点に魅力を感じました」（30代男性／東京都）、「みなっとは港も近く、船の便もいい。また、チャンポンも美味しいので」（30代男性／愛媛県）、「地元の新鮮な海の幸が味わえるグルメスポットで、市場やカフェも充実しているから」（30代女性／愛知県）などのコメントがありました。
1位：いまばり海の駅／42票1位に選ばれたのは愛媛県の「いまばり海の駅」でした。今治城や今治タオルの本店も近く、観光アクセスにも最適です。毎年8月には「おんまく花火大会」が開催され、１万発の花火を見ることができます。
回答者のコメントを見ると「瀬戸内海の景観が美しく、マリンレジャーや地元グルメも楽しめるからです」（20代女性／東京都）、「今治タオルが大好きなので是非行ってみたいです」（60代女性／福岡県）、「Instagramで動画を見て興味を持ったため」（10代女性／山形県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)