サンリオキャラクターズの「マスコットライト」がカプセルトイに登場！ 夢見心地なシナモロールなど全6種
サンリオキャラクターズの新作カプセルトイ「おねむ！マスコットライトPart．3」が、11月中旬から、全国のカプセルトイ自販機コーナーで順次発売される。
【写真】眠り姿のポムポムプリンやマイメロディも！ ラインナップ一覧
■ふんわり光る癒し系デザイン
今回登場する「サンリオキャラクターズ おねむ！マスコットライトPart．3」は、サンリオのキャラクターたちが、夢見心地なマスコットライトになったカプセルトイ全6種。
ラインナップには、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、おさるのもんきちがそろい、いずれもアイマスクやナイトキャップを身につけて、今にも眠りに落ちそうな表情をしている。
また、手のひらサイズの本体は、スイッチを入れるとふんわりと優しく光り、寝室やデスクに置くだけで癒しの雰囲気を演出。スイッチをオフにすれば、マスコットとして飾って楽しむこともできる。
【写真】眠り姿のポムポムプリンやマイメロディも！ ラインナップ一覧
■ふんわり光る癒し系デザイン
今回登場する「サンリオキャラクターズ おねむ！マスコットライトPart．3」は、サンリオのキャラクターたちが、夢見心地なマスコットライトになったカプセルトイ全6種。
ラインナップには、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、おさるのもんきちがそろい、いずれもアイマスクやナイトキャップを身につけて、今にも眠りに落ちそうな表情をしている。
また、手のひらサイズの本体は、スイッチを入れるとふんわりと優しく光り、寝室やデスクに置くだけで癒しの雰囲気を演出。スイッチをオフにすれば、マスコットとして飾って楽しむこともできる。