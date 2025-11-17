シナモロール

　サンリオキャラクターズの新作カプセルトイ「おねむ！マスコットライトPart．3」が、11月中旬から、全国のカプセルトイ自販機コーナーで順次発売される。

【写真】眠り姿のポムポムプリンやマイメロディも！　ラインナップ一覧

■ふんわり光る癒し系デザイン

　今回登場する「サンリオキャラクターズ　おねむ！マスコットライトPart．3」は、サンリオのキャラクターたちが、夢見心地なマスコットライトになったカプセルトイ全6種。

　ラインナップには、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、おさるのもんきちがそろい、いずれもアイマスクやナイトキャップを身につけて、今にも眠りに落ちそうな表情をしている。

　また、手のひらサイズの本体は、スイッチを入れるとふんわりと優しく光り、寝室やデスクに置くだけで癒しの雰囲気を演出。スイッチをオフにすれば、マスコットとして飾って楽しむこともできる。