TBSの日比麻音子アナウンサー（32）が17日、自身のインスタグラムを更新。元TBSアナウンサーの先輩との“韓国旅行ショット”を披露した。

日比アナは「だいすきな姐さんと、大切なおともだちと、韓国弾丸旅 」と書き出し、元TBSで現在はフリーアナウンサーの宇垣美里（34）と、韓国の居酒屋でビールを片手に笑顔で写る“韓国旅2ショット”をアップ。

続けて「マイメロディがおっきく寝ているのを発見して一緒に悶えてくれる、だいすきな美里ねぇさん。」とつづり、自身がサンリオキャラクターの「マイメロディ」のキーホルダーを持ち、宇垣が同じくサンリオキャラクターの「クロミ」のキーホルダーを持った2ショットも披露。

「たくさん食べて飲んで喋って買って 何度だって、楽しかったねぇ。って言い合いたくなる1泊2日でした」と、旅を振りかえり、最後には「美里ねぇさんがいるから 私はどんな荒波にも立ち向かえているのです。いつだって味方でいてくれる、最強な先輩。最高な先輩。一生ついていきます！！」と、先輩・宇垣への感謝と思いをつづった。

この投稿にファンからは「美女ふたり…楽しそー」「どちらもかわいい…」「素敵な関係ですね」「美女ユニットだ」など反響が寄せられた。