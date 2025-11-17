紫外線を浴びるとやけどのような症状が出る難病を患っている5歳の男の子が浜松市にいます。息子の病気を知ってもらおうと「絵本」の制作を始めた母親その思いとは？



ほほえむ太陽と青い被り物を身に着けた男の子。この絵では、泣いている男の子を見た太陽が驚いた顔をしています。これは難病と闘う男の子を題材にした絵本の1シーンです。



（誕生日の様子）

「ハッピーバースデー、ディア海陽、ハッピーバースデイ、トゥーユー。海ちゃんおめでとう」





そのモデルとなったのが浜松市に住む新貝海陽（うみひ）くん。11月5日、5歳の誕生日を迎えました。（誕生日の様子）「ハイチーズ。素敵、海ちゃん」（新貝 海陽くん･5歳）「5歳でーす」海陽くんは3兄弟の末っ子。小学3年生の姉･陽花さんと1年生の夕海くん、そして両親と家族5人で暮らしています。明るく人懐っこい海陽くんですが、実は「色素性乾皮症」という難病を患っています。海陽くんが「色素性乾皮症」と診断されたのは生後3か月の時。紫外線を浴びるとやけどのような症状が出て、皮膚がんのリスクが高まる難病で、国内に600人ほど患者がいるとされています。現在も治療法はありません。（海陽くんの母 真夕さん）「二十歳まで健康で、二十歳で亡くなるのではなくて、3歳から難聴が始まって、どんどん機能が低下して亡くなる。本当に、こんな涙出るの？と思うぐらい。ずっとです。涙が止まっていない時間がないくらい…」私たちが取材を始めたのは海陽くんが3歳の時。（母 真夕さん）「お外行く？」（海陽くん･5歳）「行く」外に出る時は、手に靴下をはいて「防護する帽子」を身に着けます。紫外線カットのフィルムを施した母･真夕さんの手作りです。もう一つ欠かせないのが…。（海陽くんの父 篤司さん）「この辺で測るとどうなの？」（母 真夕さん）「ここないですね。ここまで離れてたらゼロ」目には見えない紫外線を確かめる測定器です。自宅の窓や屋根には紫外線をカットするフィルムをはっています。（父 篤司さん）「今は4000ぐらい。5000でMAX。海陽が遊べるのはこの中だけ。（カーテン閉めて）こうすると今2しかないので」紫外線量100以下を確認できると、初めて海陽くんの“帽子”を外すことができるように…。外出する時は、室内でも窓の位置など紫外線の環境をいつも気にする必要があるといいます。2025年、私たちは2年ぶりに海陽くんのもとを訪ねました。机に向かって黙々と作業する母･真夕さん。海陽くんを題材にした「絵本」の製作を始めていました。（母 真夕さん）「海ちゃんが、海ちゃんの人生を自分の人生を受け止めて、“自分の幸せを見つけに行く、”自分の幸せが見られる物語になっています」白真夕さんは、これまでもSNSで息子の生活を発信。浜松市内の中学校では、毎年「命の大切さ」をテーマに講演活動をしています。もともと保育士として働き、地元の小学校でもボランティアで絵本の読み聞かせをしていた真夕さん。大好きな「絵本」を通して、息子の病気を知ってほしいと思うようになったといいます。（母 真夕さん）「私は何のために絵本を描いているのだろう。海陽を治すために絵本作家になるんだ。何を届けるんだっけ。今を生きて未来も生きるために、みんなにポッと温かくなってもらいたい。届けようという感じで自分の中に入れ込んでからいつも絵を描くようにしています」1年前から絵本づくりを始めた真夕さん。（母 真夕さん）「これが一番最初です。去年11月に描いた絵本になります」こちらが最初に描いた絵本の試作です。絵本づくりを学ぶオンライン教室に通いながら試行錯誤を重ね、タイトルは「うみちゃんとたいようのはなのひみつ」に決めました。（新貝 海陽くん･5歳）「ママ大好き」（母 真夕さん）「ママも大好き。海大好きよ。ありがとう」困難な状況でも、工夫しながら毎日楽しく過ごす海陽くんをモデルに、「幸せは自分で見つけられる」という思いが込められています。（父 篤司さん）「絵本なので、海陽を通して頑張る力になったらすごくいいことだなと思うので、特に、うみちゃんと太陽の花という、太陽のように温かい気持ちになってくれたらうれしいですよね」5歳となった海陽くん。曇りの日であっても紫外線は降り注いでいますが、防護する帽子が気になることも増えたそうです。（母 真夕さん）「着けていると遊びにくいということがしっかりわかるようになってきて、少し暗くなってきて、もういいだろうと思うと、外していい？と聞いてくるんです。皆さんが被る普通の帽子を持ってきて、こちらで大丈夫だよね？と聞くことが多くなりましたね」「色素性乾皮症」は、6歳ごろから難聴や身体機能が低下してくるとされ、真夕さんはできる限り海陽くんを外で遊ばせるように気にかけています。（母 真夕さん）「サッカーもそうですし、手も良く使うように、どうしてもかたまってきてしまう、動かなくなってきてしまうんですよね。それがなるべく遠くになるように、なるべく進行が和らぐように…」「息子の病気を治したい」という思いから絵本の製作を始めた真夕さん。絵本は、2026年春に完成する予定で、現在クラウドファンディングで制作費用を集めています。完成した絵本は浜松市内の小中学校や図書館、児童館などに寄贈したい考えで、売上の一部は病気の研究費用にあてられるよう寄付するつもりです。（海陽くんの母 真夕さん）「やるからには、しっかり広がってくれる絵本を作らなきゃなとは思っているので、本当に世界に届けたいと思っている絵本なので、ちゃんと自分の気持ちを絵本に入れ込んで出版したいと思っています」