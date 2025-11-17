通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間は８．５５％付近　上昇傾向示す

USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.55　6.31　6.91　8.09
1MO　9.02　6.52　7.19　7.94
3MO　9.07　6.33　7.75　7.35
6MO　9.24　6.49　8.13　7.45
9MO　9.30　6.58　8.34　7.59
1YR　9.36　6.69　8.51　7.69

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.28　8.04　8.27
1MO　8.64　8.59　8.04
3MO　8.71　8.46　7.56
6MO　9.05　8.90　7.65
9MO　9.25　9.13　7.70
1YR　9.39　9.35　7.78
東京時間16:37現在　参考値

　週明けのオプション市場、ドル円１週間は８．５５％と先週後半からの上昇傾向が継続している。当面は９％台を回復するのかどうかが注目される。今週２０日には９月米雇用統計がようやく発表されることとなっている。