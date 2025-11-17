15日に行われた高校サッカー選手権静岡県大会決勝。10年ぶりの優勝を目指す藤枝東と総体との2冠を狙う浜松開誠館が激突。全国切符をかけた両雄の対戦とあって応援団のボルテージも最高潮に。



静岡の頂点を決める決戦、いざキックオフ。



先にチャンスを作ったのは開誠館。前半3分、11番･岡田がドリブルで持ち込み中に送ったボールを10番･川合。惜しくもクロスバーをたたき先制点とはならず。





対する藤枝東は7分、激しいプレスからボールを奪うと12番･増田。惜しくもゴール左。これもゴールなりません。さらに藤枝東は20分、10番･泉がクロス！受けた11番･望月、左足でシュート。対する開誠館は39分、フリーキックのチャンス。最後は13番･礒部。お互いチャンスをつくるもののゴールならず。前半は0―0で終了します。ハーフタイム、開誠館の応援席は…。後半、先にチャンスを作ったのは藤枝東。13分、こぼれ球を11番･望月。対する開誠館は19分、フリーキックのチャンス。14番水谷のキックから…7番･間渕へ。ここはうまく合わせられません。たった一枚の全国切符をかけ、意地がぶつかる決勝戦。後半終了間際には藤枝東にビックチャンス。10番･泉のスルーパスに反応した11番望月。ここもゴールならず。試合は前後半で決着つかず延長戦に突入。3試合連続の延長戦となった藤枝東の応援団長、山本君は…。（藤枝東 山本 壮佑･2年 応援団長）「選手たちもきつくなっていると思うが、そういう時に、僕たちの応援が励みになっていると聞いているので、もっと全員一丸となって応援して、選手たちにエールを送りたい」延長に入って後半2分、藤枝東、ゴール前に放り込むと22番･原田が落としたボール、最後は9番･木全。結局、延長でも得点は生まれず、決勝では8年ぶりのPK戦に…。運命のPK戦。両チーム1人ずつ成功して迎えた2人目。開誠館のキッカーは髙橋。クロスバーに当てます。藤枝東の2人目は木全。守護神･吉田がビッグセーブ。その後、全員が成功して迎えた藤枝東の6人目。2年生の原田。藤枝東、10年ぶりの優勝とはなりませんでした…。一方、壮絶なPK戦を制した開誠館。選手たちの目には涙が…。（浜松開誠館 応援席）「（GK）壮馬 ナイス」「サッカー部の皆さん頑張ってください（全国）応援に行きます」（浜松開誠館 GK1 吉田 壮馬･3年･PK2本ストップ）「自分たちの目標としている国立で絶対に勝って、優勝できるように頑張る」（浜松開誠館 MF10 川合 亜門 主将･3年）「去年（決勝で敗れている）悔しさをバネに1年間やってきたので、今回優勝できて、とてもうれしいです」浜松開誠館の皆さん、優勝おめでとうございます。そして、17日午後、東京･日本テレビで全国選手権の組み合わせ抽選会が行われました。抽選の結果、浜松開誠館の初戦は12月29日、初出場となる長崎･代表の九州文化学園と対戦することになりました。また、ベスト8までのブロックには、福岡の東福岡や岐阜の帝京大可児などが入りました。（浜松開誠館 川合 亜門 主将）「国立競技場でプレーすることを目標に1年間やってきたので、国立競技場に向かって一戦必勝で頑張りたい」Daiichi-TVでは1回戦を実況生中継でお送りします。※全国大会の組み合わせは下記の通り