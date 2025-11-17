48歳・瀬戸朝香、高級ブランドをさりげなく組み合わせた“夜の散歩コーデ”「美しすぎです」「釘付けなってしまいます」
俳優の瀬戸朝香（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。思い出の場所を巡るプライベート動画を公開した。
【動画】「ほんま美しすぎ」ミュウミュウ×マックスマーラをラフに着こなす瀬戸朝香
瀬戸は「名古屋でのお仕事 “栄”にある東海テレビにほぼ隔週通っている 中学校の頃瀬戸市から“栄”まで電車に乗ってよく買い物に行ったな」とつづり、市内を散策する様子を撮影した動画を投稿。
ダークトーンのチェック柄ジャケットを軸に、ブラウンの「ミュウミュウ」キャップとベージュの「マックスマーラ」フーディーを組み合わせたスタイリングを披露し、シックで洗練された印象を放っている。
続けて「随分と建物が増えて テレビ塔周りも変わった」「イルミネーションがとってもキレイでした」とコメントし、きらびやかな電飾に彩られた夜の街を歩きながら、懐かしい記憶を振り返る様子が映し出されていた。
この投稿にファンからは「こんな素敵な方が街中歩いてたら釘付けなってしまいます 朝香さんほんま美しすぎです」「可愛いー」「夜の栄に朝香さん居るのが新鮮」「街並み綺麗だけど朝香さんの綺麗さ負けてない」などのコメントが寄せられている。
