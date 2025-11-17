·ë¶É¡Ö¤ª¤¢¤º¤±¡×¤Ç¤¬¤Ã¤«¤ê¡Ä´Ú¹ñ¤Î¸¶Àø·×²è¡¡¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Î¡È¸íÌõ¡É¤Ë¸«¤ëÍûºßÌÀ¤Î¶ì¤·¤¤¸½¼Â
¡¡´Ú¹ñ¤Î¸¶Àø·×²è¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¡£ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬Ç®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Î¼«¹ñ·úÂ¤¤â¡¢¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤Î¸¢¸Â¤âD¡¦¥È¥é¥ó¥×¡ÊDonald Trump¡ËÂçÅýÎÎ¤«¤é¡Ö¤ªÍÂ¤±¡×¤ò¿©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£´Ú¹ñ´Ñ»¡¼Ô¤ÎÎëÃÖ¹â»Ë»á¤ËÇØ·Ê¤ÈÅ¸Ë¾¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
»õ¤¬¤ß¤Ï¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡½¡½¡Ö¥¿¥«¥¤¥Á¡×¤ËÍûºßÌÀ¤¬¥±¥ó¥«¤òÇä¤ì¤Ê¤¤3¤Ä¤ÎÍýÍ³
´Ú¹ñ·úÂ¤¤Ï¡ÖNO¡×
ÎëÃÖ¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï11·î13 Æü¡ÊÊÆ¹ñÅìÉô»þ´Ö¡Ë¡¢¡ÖJoint Fact Sheet on President J. Donald Trump¡Çs Meeting with President Lee Jae Myung¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10·î29Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¡Ê¥¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¤Ç¤ÎÊÆ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¹ç°Õ»ö¹à¤òÊ¸½ñ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼óÇ¾²ñÃÌ¤«¤é2½µ´Ö¤â¸å¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£Î¾¹ñ¤Î°Õ¸«¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¼¼¤â¤Û¤ÜÆ±»þ¹ï¤Î´Ú¹ñ»þ´Ö11·î14Æü¤Ë¡Ö´ÚÊÆ¡¡´ØÀÇ¡¦°ÂÊÝÊ¬Ìî¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¡×¡Ê´Ú¹ñ¸ì¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜÅÀ¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬Í×µá¤·¤¿¸¶ÀøÊÝÍ¤Ë´Ø¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤Ç¤Î·úÂ¤¤òµö¤¹¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡ÖNO¡×¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦The United States will work closely with the ROK to advance requirements for this shipbuilding project, including avenues to source fuel.
¡¡¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·Ç³ÎÁÄ´Ã£ÊýË¡¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ÎÂ¤Á¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°Æ·ï¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬Í×µá¤·¤¿¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤Î·úÂ¤¡×¤È¤Ï¤É¤³¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º¸ÇÉ·Ï»æ¤Ç¤µ¤¨µ¿ÌäÉä
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï10·î30ÆüÄ«¡Ê´Ú¹ñ»þ´Ö¡Ë¤ËSNS¤Ç¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÎÂ¤Á¥½ê¤ÇÂ¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀºÑ¤ß¤Ç¤¹¡Ê¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤«¤é¡Ø¸¶ÀøÊÝÍ¡Ù¤òµö¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¡¡½É´ê¤À¤¬¡ÄÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡È2¤Ä¤Î¾ã³²¡É¡×»²¾È¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ´ÚÎ¾À¯ÉÜ¤Ï·úÂ¤¾ì½ê¤ò½ä¤ê¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤Î·úÂ¤¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ä«Á¯ÆüÊó¤Î¡Öò²À»Íì¡Ø¸¶Àø¤Ï´Ú¹ñ·úÂ¤¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¤È¸«¤ë¡Ù¡Ä¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¸ÀµÚÌµ¤·¡×¡Ê11·î15Æü¡¢´Ú¹ñ¸ìÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11·î14Æü¤ËÂçÅýÎÎ¼¼¤Îò²À»Íì¡Ê¥¦¥£¡¦¥½¥ó¥é¥¯¡Ë°ÂÊÝ¼¼Ä¹¤Ï¡Ö¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÊÆ¹ñ·úÂ¤¤ÎÏÃ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·úÂ¤¾ì½ê¤Ï°ì±þ¡¢¡Î´Ú¹ñ¤Ë¡ÏÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Îµ»ö¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö²ñÃÌ¸å¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ø¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÎÂ¤Á¥½ê¤Ç·úÂ¤¤¹¤ë¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡Î¤É¤³¤Ç·úÂ¤¤¹¤ë¤«¤Î¡ÏÌäÂê¤Ï¤Þ¤¿Éâ¾å¤·¤¦¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì°¡ÆüÊó¤Î¼ÒÀâ¡Ö¸¶Àø¡¢Ç»½Ì¡¦ºÆ½èÍý¤ÏÂçÏÈ¤Ç¹ç°Õ¡ÄÆ±ÌÁ¸½Âå²½¤ÎËÜ³Ê¶¨µÄ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡×¡Ê11·î15Æü¡¢´Ú¹ñ¸ìÈÇ¡Ë¤â´Ú¹ñ·úÂ¤¤ÏÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡¢À¯¸¢¤Î³Ú´ÑÏÀ¤ò´Ò¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¡£¸¶Àø¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÅýÎÎ¼¼¤Ï¹ñÆâ·úÂ¤¤¬Á°Äó¤À¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤Ë¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º¸ÇÉ·Ï»æ¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¤Ç¤µ¤¨¡¢¼ÒÀâ¡ÖÉÔ³Î¼ÂÀ°Ñ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿´ÚÊÆ¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¡¢º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤â¡Ø¹ñ±×¶ËÂç²½¡Ù¤ÇÀ®²Ì½Ð¤»¡×¡Ê11·î14Æü¡¢´Ú¹ñ¸ìÈÇ¡Ë¤Ç¡Ö´Ú¹ñ·úÂ¤¡×¤Ëµ¿ÌäÉä¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦º£²ó¤Î¸ò¾Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ¤Ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡ÖÎä¹ó¤Ê¸½¼Â¡×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬³Ë³È»¶¤Ë°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ¿µ½Å¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£¸¶Àø·úÂ¤¤È¤¤¤¦¡ÖÀ®²Ì¡×¤âÂ¿¤¯¤ÎÉôÊ¬¤¬¶õÇò¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³ËÉðÁõÃæÎ©¡×¤òÌ´¸«¤ëº¸ÇÉ
¡½¡½ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤ÏÊÆ¹ñ·úÂ¤¤Î²¿¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÎëÃÖ¡§¸¶»ÒÎÏ¤ò½ä¤ëÊÆ¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡ÖCan South Korea Manage the Competing Needs of the U.S. and China?¡×¡Ê11·î1Æü¡Ë¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ·úÂ¤¤Ë¤è¤ê¡Ö´Ú¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤Î°ÂÊÝÂÎ·Ï¤Ë¤µ¤é¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸«½Ð¤·¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤ÎÊÆÃæ´Ö¤ÎÈÄ¶´¤ß¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢¼ó¤ò·¹¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÎÂ¤Á¥½ê¡×¤È¤Ï´Ú¹ñºâÈ¶¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥°¥ë¡¼¥×¤¬ºòÇ¯Ëö¤ËÇã¼ý¤·¤¿¡ÖHanwha Philly Shipyard¡×¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼Â¤Á¥½ê¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ú¹ñ»ñËÜ¤ÎÂ¤Á¥½ê¤È¤Ï¤¤¤¨ÊÆ¹ñ¤ÇÂ¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Àø¿å´ÏÍÑ¤Î¸¶»ÒÏ§¤Ï´Ú¹ñÀ½¤Ç¤Ê¤¯ÊÆ¹ñÀ½¤Î¤ª²¼¤²ÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð´°Á´¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤Î¸·¤·¤¤µ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¡Ö¸¶Àø¼ç¸¢¡×¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤Î¸¶ÀøÊÝÍ¤Ï³ËÉðÁõ¤Î²¼½àÈ÷¤Ç¤¹¡£¼«Á°¤Î¸¶Àø¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢ÊÆÃæ¤¤¤º¤ì¤«¤é¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡Ö³ËÉðÁõÃæÎ©¡×¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡Ö¸¶Àø¤â¸¶»ÒÏ§¤â´Ú¹ñ¤ÇÂ¤¤ë¤«¤é³ËÇ³ÎÁ¤À¤±¶¡µë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤«¤é¡Ø¸¶ÀøÊÝÍ¡Ù¤òµö¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¡¡½É´ê¤À¤¬¡ÄÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡È2¤Ä¤Î¾ã³²¡É¡×»²¾È¡Ë¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¹ë½£¤âÆüËÜ¤âÂ¿Ê¬¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¡½¡½³ËÊÝÍ¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÆ¹ñ¤È¤ÎÆ±ÌÁ¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢´Ú¹ñ¤Îº¸ÍãÀ¯¸¢¤Ï¤½¤¦¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ë¥¬¥é¥±¡¼
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Ê¤éÊÆ¹ñ·úÂ¤¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¤«¡©
ÎëÃÖ¡§´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤È¤ÎÆ±ÌÁ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¸¶Àø¤â»ý¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤éÂç´¿·Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£10·î29Æü¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ°Ê¹ß¡¢11·î14Æü¤Ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¸¶Àø·úÂ¤¤ò½ä¤ê¡¢´¦´¦ëàëà¤ÎµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¼é¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ·úÂ¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¼çÄ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢È¿ÂÐ¤Ë²ó¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ÊÆ¹ñÈÇ¤È´Ú¹ñÈÇ¤Ç°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÃÖ¡§»ä¤¬¸«¤¿¸Â¤ê¡¢1¥«½ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤Û¤É°úÍÑ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Î¤¹¤°Á°¤Î¤¯¤À¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦The United States has given approval for the ROK to build nuclear-powered attack submarines.
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤Ë·úÂ¤¤òµö¤¹¤Î¤Ï¡Ö¸¶»ÒÎÏ¶îÆ°¤Î¹¶·â·¿Àø¿å´Ï¡Ênuclear-powered attack submarines¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¸ìÈÇ¤Ç¤ÏÃ±¤Ë¡Ö³Ë¿ä¿ÊÀø¿å´Ï¡×¡ÊÄ¾Ìõ¡£ÆüËÜ¸ì¤ËÄ¾¤»¤Ð¡Ö¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡×¡Ë¡£ÊÝ¼é¤â´Þ¤á´Ú¹ñ¿Í¤Ï¡Ö³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¡×¤ò»ý¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¿âÄ¾È¯¼Í´É¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ö¹¶·â·¿¡×¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÆ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬¸¶Àø·úÂ¤¤òÁÊ¤¨¤¿ºÝ¡¢ÍýÍ³¤ò¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï³ËÊ¼´ï¤òÅëºÜ¤·¤¿Àø¿å´Ï¤òÂ¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÎÂ®ÎÏ¤ÎÃÙ¤¤¡Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë·¿¤À¤ÈÃæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤Î¡Î¸¶»ÒÎÏ¶îÆ°¤Î¡ÏÀø¿å´Ï¤ÎÄÉÀ×³èÆ°¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊá¤¨¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¹¶·â·¿¸¶Àø¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿âÄ¾È¯¼Í´É¤òÈ÷¤¨¡¢³ËÃÆÆ¬¤òºÜ¤»¤¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·â¤Æ¤ë¡Ö³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¡×¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢³ËÊóÉüÇ½ÎÏ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç³ËÉðÁõ¤Î°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¯¸º¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ú¹ñ¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥²¡¼¥à¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¬¥é¥±¡¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¨¤Æ¸íÌõ¤«
¡½¡½¿âÄ¾È¯¼Í´É¤Î¤Ê¤¤¹¶·â·¿¸¶Àø¤«¤é³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï·â¤Æ¤Ê¤¤¡©
ÎëÃÖ¡§½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë³ËÃÆÆ¬¤òºÜ¤»¡¢µûÍëÈ¯¼Í´É¤«¤é·â¤Ä¼ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÊý¼°¤À¤È¡¢·â¤Æ¤ë½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¿ô¤¬µûÍëÈ¯¼Í´É¤Î¿ô¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢µûÍë¤â»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇºÇ¶á¤ÏµûÍëÈ¯¼Í´É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¤ÎÂ¿¿ô¤Î¿âÄ¾È¯¼Í´É¤«¤é·â¤Ä¤Î¤¬¡Ö¤Ï¤ä¤ê¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡°ì»þ´ü¤ÏÊÆ¹ñ¤â¹¶·â·¿¸¶Àø¤Ë³ËÃÆÆ¬¤òºÜ¤»¤¿½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢µûÍëÈ¯¼Í´É¤«¤é·â¤ÄÊý¼°¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï¿âÄ¾È¯¼Í´É¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÀø¿å´Ï¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤«¤éÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·â¤Ä·×²è¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¸¶»ÒÏ§¤Ë¼è¤êÂØ¤¨¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¤ò·úÂ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤·¤¿¡£½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤·¤«·â¤Æ¤Ê¤¤¹¶·â·¿¸¶Àø¤ÎÊÝÍ¤òµö²Ä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¤µ¤Û¤É´ò¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¤Ï¥À¥á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÊÝ¼é¤â¥¬¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÃÖ¡§¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¼é¤â³ËÉðÁõ¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¸ò¾Ä¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¿¤ëÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¸¶Àø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬ÊÆ¹ñ·úÂ¤¤Î¤¦¤¨¡¢¹¶·â·¿¤À¤±¤À¤¾¡×¤È¥¿¥¬¤òÖÈ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£³Ë¤ÎÀèÀ©¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÊóÉü¤Ç¤¤ë¡ÖÂè2·âÇ½ÎÏ¡×¤Ë¤Ï»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤âÆ±Á³¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡Ö³ËÉðÁõ¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÃÖ¡§¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤Ç¤¢¤¨¤Æ¸íÌõ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³°¸ò¸ò¾Ä¤ÎºÇ¸å¤ËÊ¸½ñ²½¤¹¤ë»þ¤Ï±ÑÊ¸¤ÇµÍ¤á¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Î¸ò¾Ä¼Ô¤ÏÊÆ¹ñÂ¦¤Î¡Ö¸¶»ÒÎÏ¶îÆ°¤Î¹¶·â·¿Àø¿å´Ï¡Ênuclear-powered attack submarines¡Ë¡×¤È¤ÎÉ½¸½¤òµñ¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÀÕÇ¤¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á´Ú¹ñ¸ìÈÇ¤«¤é¤Ï¡Ö¹¶·â·¿¡×¤ÎÊ¸¸À¤òÍî¤È¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜÊÂ¤ß¡×¤âÀèÁ÷¤ê
ÎëÃÖ¡§ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤Î¸ò¾Ä¾å¤ÎºÃÀÞ¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜÊÂ¤ß¡×¤Î¸¢¸Â¤òµá¤á¤¿¥¦¥é¥ó¤ÎÇ»½Ì¤È»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤ÎºÆ½èÍý¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÊ¿ÏÂÅªÍøÍÑ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¸¢¸Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë°ãÈ¿¤·¤ÆÅ¾ÍÑ¤¹¤ì¤ÐÇ»½Ì¥¦¥é¥ó¤Ê¤É¤Ï³ËÊ¼´ï¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á´Ú¹ñ¿Í¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÀøºßÅª³ËÊÝÍ¹ñ¤À¡×¤È¤¦¤é¤ä¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ú¹ñ¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëÍ×µá¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï²¿ÅÙ¤â³ËÉðÁõ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤¦¤¨¡¢IAEA¡Ê¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡Ë¤Ë±£¤ì¤Æ¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò´Þ¤àÊÆ´Ú¤Î°ìÏ¢¤Î¸ò¾Ä¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë±þ¤¸¤ë¡×¤ÈÊó¤¸»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎË¡ÅªÍ×·ï¤ò½å¼é¤¹¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÊ¿ÏÂÅªÍøÍÑ¤Î¤¿¤á¤ÎÌ±´Ö¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤ª¤è¤Ó»ÈÍÑ¸å¤Î³ËÇ³ÎÁºÆ½èÍý¤Ëµ¢·ë¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÉ½¸½¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎË¡ÅªÍ×·ï¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤¬µñÈÝ¸¢¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ò²À»Íì¼¼Ä¹¤Ï11·î14Æü¡ÖÂç¤¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ï¹ç°Õ¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö´ûÂ¸¤Î¡Î´ÚÊÆ¸¶»ÒÎÏ¡Ï¶¨Äê¤ÎÄ´À°¤Ê¤Éº£¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¶¨µÄ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¤³¤È¤òÇ§¤á¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ä«Á¯ÆüÊó¤Î¡ÖÂçÅýÎÎ¼¼¡¢¡Ø¸¶Àø¤ÏÂçÏÈ¤Ç¹ç°Õ¡Ä¸å¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¨µÄ¤¬É¬Í×¡Ù¡×¡Ê1·î14Æü¡¢´Ú¹ñ¸ìÈÇ¡Ë¤¬ò²À»Íì¼¼Ä¹¤ÎÈ¯¸À¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ×Ãí°Õ¹ñ¡×¤Ë»ØÄê
¡½¡½·ë¶É¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¸¶Àø¤òºî¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
ÎëÃÖ¡§À¯ÉÜÉôÆâ¤Ë°ÛÏÀ¤¬»Ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯3·î14Æü¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬´Ú¹ñ¤ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¾å¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¡Ösensitive country¡ÊÍ×Ãí°Õ¹ñ¡Ë¡×¤Ë»ØÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ËÉðÁõ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÆ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤Ï»ØÄê¹ñ²È¤È¤Î¶¨ÎÏ¤äË¬Ìä¤Ë¤Ï¡Ö»öÁ°¤Î¸¡Æ¤¡×¤òÍ×¤¹¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×Ãí°Õ¹ñ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥é¥ó¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤â²¾ÁÛÅ¨¹ñÊÂ¤ß¤Î°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ØÄê¤ÏJ¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥ó¡ÊJoe Biden¡ËÀ¯¸¢¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÆ¹ñ¤Î¹ÔÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤«¤é¡Ø¸¶ÀøÊÝÍ¡Ù¤òµö¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¡¡½É´ê¤À¤¬¡ÄÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡È2¤Ä¤Î¾ã³²¡É¡×¤Ç¾Ü½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥Ç½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¸¶Àø¤Î·úÂ¤ÊÝÍ¤ËOK¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤ä¹ñËÉÁí¾Ê¡ÊÀïÁè¾Ê¡Ë¤Ê¤É¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¸¶Àø¤Î´Ú¹ñ·úÂ¤¤ä¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦¤¢¤¿¤ê¤¬¿¿Áê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÂåÂØ°Æ¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÊÆ¹ñ·úÂ¤°Æ¤À¤Ã¤Æ¡¢¼Â¸½²ÄÇ½À¤Ëµ¿ÌäÉä¤òÉÕ¤±¤ëÀìÌç²È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¾¦Á¥·úÂ¤¤¬ÀìÌç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼Â¤Á¥½ê¤Ë¤ÏÀø¿å´ÏÍÑ¤Î¥É¥Ã¥¯¤â¡¢¸¶»ÒÏ§¤Ê¤Éµ¡Ì©¤ò±£¤¹»ÜÀß¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ò·úÀß¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿ôÇ¯¤ÏÉ¬Í×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½×¹©¤ÏÆ±ÌÁ¾ÃÌÇ¸å¤À¤«¤éÌäÂê¤Ê¤·
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©
ÎëÃÖ¡§TVÄ«Á¯¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜÆâ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¯°ú¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¸¶Àø¹ñ»º²½°Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä«Á¯ÆüÊó¡Ö¸¶Àø·úÂ¤¤ò½ä¤ê´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ø´ÚÊÆ¸¶»ÒÎÏ¶¨Äê¤Î²þÄûÉÔÍ×¡Ù¡ØÊÆ¹ñÆâ¤Ç·úÂ¤¤Î¾ò·ï¤Ê¤·¡Ù¤ÈÇ§¼±¡ÚÆÈ¼«¡Û¡×¡Ê11·î7Æü¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¡Ë¤ÇÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊµÄÏÀ¤Ç¡¤Þ¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤Ê¤¯´Ú¹ñÆâ¤Ç¸¶»ÒÏ§¤ò´Þ¤á¸¶Àø¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¢1ÈÖ´Ï¤Î´°À®¤Ï2035Ç¯º¢¤Ë¤Ê¤ë£¸½ºß¤Î´ÚÊÆ¸¶»ÒÎÏ¶¨Äê¤Ï2035Ç¯¤Þ¤ÇÍ¸ú¤À¤¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¼«Í³¤Ë¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç1ÈÖ´Ï¤ÎÇ³ÎÁ¤Ï¹ñ»º²½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡½¡½¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤é¥¦¥é¥ó¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÇ»½Ì¤Ê¤É¤ÇÊÆ¹ñ¤«¤éÀ©Ìó¤ò²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¸¶Àø¹ñ»º²½°Æ¤Ï¡¢2035Ç¯°Ê¹ß¤ÏÊÆ¹ñ°Ê³°¤Î¹ñ¤«¤é¥¦¥é¥ó¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¡½¡½¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¹ñ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÃæÏª¤Ï¸«ÊÖ¤ê¤ËÊÆ¹ñ¤È¤ÎÆ±ÌÁ¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤È·ë¤Ù¡¢¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤â¥¦¥é¥ó¹Û»³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¤«¤é¥¦¥é¥ó¤òÌã¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ¡¢ÆîËÌ¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤ÎÇË´þ¤¬É¬Í×¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸¶Àø¡×¤¬íµ¤¤ÎÀÐ
¡½¡½´Ú¹ñ¤Îº¸Íã¤Ï10Ç¯¸å¤Ë¤ÏÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÃÖ¡§2018Ç¯¤Ë¡ØÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¾ÃÌÇ¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½ñ¤¤¤ÆÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤Î¤â¤í¤µ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿®¤¸¤ÆÌã¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢ÎäÀï»þÂå¤Î¾ï¼±¤ÇÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤ÏÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÈÈæ¤Ù¡¢¶Ë¤á¤ÆÀÈ¼å¤Ç¤¹¡£²¿¤·¤í¶¦ÄÌ¤ÎÅ¨¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤ò¼çÍ×Å¨¤ËÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÏÀäÂÐ¤ËÃæ¹ñ¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤Ï¤ªÍ§Ã£¡£°ìÊý¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï2024Ç¯10·î¡¢·ûË¡¤ò²þÄê¤·¤Æ´Ú¹ñ¤òÅ¨ÂÐ¹ñ¤Èµ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º¸ÇÉÀ¯¸¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶¦ÄÌ¤ÎÅ¨¤Î¤Ê¤¤Æ±ÌÁ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¤â¤í¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤ÏÊø²õ¤·¤Þ¤¹¡£¸¶Àø¡½¡½³ËÉðÁõÌäÂê¤¬¡Öíµ¤¤ÎÀÐ¡×¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï³ËÉðÁõ¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¤È¸þ¤¹ç¤¦°Ê¾å¡¢ÆÈ¼«¤Î³Ë¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨ÊÆÃæÂÐÎ©¤¬·ã²½¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆó¸Ô³°¸ò¤Ï¸Â³¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤«¤é¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¶¼¤·¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡½¡½¡£
¡¡´Ú¹ñ¿Í¤¬³ËÉðÁõÃæÎ©¤òÁªÂò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¹ñ¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢³ËÉðÁõ¤ÏÍÆ°×¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡£ÊÆ´Ú¤Î³ëÆ£¤Ïº¬¿¼¤¯¡Ö¸¶Àø¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ±ÌÁ¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Äì¤ÎÀõ¤¤Ì±¼ç¼çµÁ
¡½¡½Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ø¤Î¿¯¹¶¤ò´ë¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Ï¡£
ÎëÃÖ¡§¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤ÈÄ«Á¯È¾Åç¤ÎÎòÂå²¦Ä«¤ÏÃæ¹ñÂçÎ¦¤ÎÎòÂå²¦Ä«¤ÎÂ°¹ñ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤Ï½¾¤¦¡×¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¹ñ¤ÎÀªÎÏ·÷¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÃÖ¡§´Ú¹ñ¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤ò¼«¾Î¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¬¤ÏÀõ¤¤¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤ËÉ¬Í×¤ÊË¡¼£°Õ¼±¤ËË³¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ê¡Ø´Ú¹ñ¾ÃÌÇ¡ÙÂè2¾Ï¡Ö·Á¤À¤±¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¸Ø¤ë¡×»²¾È¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Ë¤ï¤«Ì±¼ç¼çµÁ¡×¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢²æ¡¹¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÖÃæ¹ñÅª¤ÊÀ¤³¦¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊÌÃÊ¡¢°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡´Ú¹ñ¿Í¤Î¸½ºß¤Î¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ø´Ú¹ñ¾ÃÌÇ¡Ù¤Ç¤¹¡£À§Èó¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£´Ú¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÄì¤ÎÀõ¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
