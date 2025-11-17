台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁に中国側が反発を強める中、日本側の立場を説明するため、外務省の担当局長が中国に到着しました。北京支局の柳沢高志支局長が解説します。

――17日、外務省の金井アジア大洋州局長が中国に入り、中国外務省の局長と会談する見通しですが、中国側はどのように対応するのでしょうか？

ある中国政府の関係者は「あくまで高市氏が台湾有事をめぐる発言を撤回しなければ、中国側の姿勢は変わらない」と断言しました。

中国政府は日本への観光や留学の自粛を呼びかけることで、日本の経済に打撃を与える策をすでに繰り出していますが、中国側の関係者は「レアアースの輸出規制や日本近海での軍事演習など、あらゆる方面で、さらに圧力を強めていく可能性がある」と語っています。

局長級の会談を行っても、あくまで発言撤回を求める中国側と平行線に終わる可能性が高くなっています。

――今週末、G20サミットが開かれますが、例えばこの場を使って事態の沈静化を図るということはできるでしょうか？

つい先ほど、中国外務省は記者会見で「G20で李強首相は、高市首相と会談する予定はない」と明言しました。この背景を中国側に取材しましたが、先月末の習近平国家主席との会談直後に高市首相が台湾に関するSNSへの投稿や発言を行ったため、「今回、李強首相と会談しても、また同じことが起きるのではないか」というのです。中国側は「高市氏は信用できない」とまで漏らしています。

また、中国側の関係者は「もし李強首相が高市氏と会えば、中国の世論が反発するだろう」と指摘しました。

中国国内では17日も、政府・メディアが一体となって高市政権を批判する大キャンペーンを展開していて、もはや簡単には引っ込みがつかない状況にまで来てしまっているといえそうです。