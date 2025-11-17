声優の竹内ゆうかさんが11月15日、自身の公式Xを通じて結婚と妊娠を発表しました。



【写真を見る】【 竹内ゆうか 】 結婚と妊娠のダブル発表 お相手は「日々を笑いで包んでくれるとても温かい方」 年末に出産予定





竹内さんは、「日頃より暖かいご声援をありがとうございます。私事で大変恐縮ですが、皆様へご報告がございます」と前置きしたあと、「今年の初めにかねてよりお付き合いをしていた方と入籍をし、新生活を送っていく中で新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と結婚したことと第一子妊娠を報告しました。







発表によると、お相手は「私の好きなことを一緒に楽しんでくれ、日々を笑いで包んでくれるとても温かい方です」とのこと。出産は年末を予定しており、出産に伴い仕事は一時休業するとしています。







竹内さんは「みなさまからの応援、お世話になっております関係者の皆さま、また周りの友人や家族の支えがあり今の私があること、心から感謝申し上げます」と感謝の言葉を述べています。







最後に「今後も一つ一つのお仕事に真摯に向き合い精進して参りますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」と今後の活動への意欲も示しました。



【担当：芸能情報ステーション】