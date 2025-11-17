【グラビア】ニューヒロインプロジェクトファイナリスト発表「週刊プレイボーイ48＆49号」本日発売
【週刊プレイボーイ48＆49号】 11月17日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円
「週刊プレイボーイ48＆49号」書影(C)高橋慶佑／集英社
【拡大画像へ】
集英社は「週刊プレイボーイ48＆49号」を11月17日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。
表紙と巻頭グラビア#2i2の天羽希純さん。さらに紙版に付属するDVDには48分の映像が収録されている。
さらに読者の投票でグランプリが決まるニューヒロインプロジェクトのファイナリスト7名も登場している。
天羽希純さん (C)高橋慶佑／集英社
和泉芳怜さん (C)栗山秀作／集英社
椿野ゆうこさん (C)桑島智輝／集英社
ニューヒロインPROJECT 熊谷貫／岡本武志／集英社
浅井恋乃未さん (C)持田薫／集英社
大和田南那さん (C)澤田健太／集英社
竹中知華さん (C)唐木貴央／集英社
竹中知華さん (C)唐木貴央／集英社
芦川玲一さん (C)栗山秀作／集英社
芦川玲一さん (C)栗山秀作／集英社
芦川玲一さん (C)栗山秀作／集英社
染谷有香さん (C)中村昇／集英社