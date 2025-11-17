“白影”加藤諒、後輩の一言に激怒し痛烈ビンタ！フレンドリーな会話から突然豹変「許さぬ」＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

11月16日（日）に放送された第4話では、明るくフレンドリーな先輩忍者・白影（加藤諒）が、青影（木村慧人）の“何気ない一言”でブチギレる展開に!?

【映像】優しい白影がどうしても許せなかったポイント

◆「呼び捨てでいい」という白影だが…

ついに信長の影として動き出すことになった赤影（佐藤大樹）、青影、白影。3人はさっそく金目教に潜入する計画を立て始めた。

そんななか、赤影と青影から「白影殿」と呼ばれていた先輩忍者の白影が、「お前たち、ワシを呼ぶとき『殿』はいらぬ。白影と呼び捨てでいい」と切り出す。

赤影が「しかし…」とためらうと、白影は「もはや私は竹中半兵衛ではない。一介の忍、白影だ」と語り、青影は「そうだ、俺たちは対等な関係だ！」と納得した。

しかし白影から敬わなくていいと言われた青影が「よろしくな、白影ちゃん！」と踏み込むと、状況は一転。白影はすかさず青影をビンタし、「“ちゃん”は許さぬ！」と叫んだ。

白影のまさかの怒りポイントに、青影は「複雑な自尊心だ…」と目を丸くしていた。