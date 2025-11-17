¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤òºï¤Ã¤Æ¤Ç¤âÍè¤ë¡×ËÌÄ«Á¯¤Ë»ý¤ÁÌ£¤Ö¤Ä¤±¤ë¡ÄÆ®¾MFÀîËÜÂçÁ±(ÇðU-18)¤¬¼¡Àï¤Ø·è°Õ
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½MFÀîËÜÂçÁ±(ÇðU-18)¤Ï¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡Öº´Ìî³¤½®¤È¥«¥ó¥Æ¡×¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¡£¤½¤Î2¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¥¿ÈÅª¤ËÀï¤¦»ÑÀª¤ò¿¿¹üÄº¤È¤¹¤ëMF¤À¡£
¡¡U-17Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥é¥¦¥ó¥É32¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ºÇÂç¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤ÆºÇÂç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é3-0¤Ç¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÀîËÜ¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢U-17ËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÉñÂæ¤À¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤¬U-17¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤òÇË¤Ã¤¿¥é¥¦¥ó¥É32¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÙ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¸´ÑÀï¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö°ìÈÖ°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¿¥Õ¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö(ËÌÄ«Á¯¤Ï)Á´°÷¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀï¤¦»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤òºï¤Ã¤Æ¤Ç¤âÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¼éÈ÷¤ò½Ð¤·¤ÆÃ¥¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£¤Þ¤¿ËÌÄ«Á¯¤¬Çä¤ê¤È¤¹¤ë¥¿¥Õ¤µ¤äÀï¤¦»ÑÀª¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤ÏÀîËÜ¤ÎÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÅöÁ³¡¢¤½¤³¤Ç¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤¤¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÄÃæ¤Ç¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤Î¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸À¤¦¡£
¡Ö¤À¤¤¤Ö¼«¿®¤Ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÀäÂÐ¤Ë²¿¤«»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯¥×¥é¥¹¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¾¡Íø¡¢Í¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Î¤È¤³¤í¤È¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËþÂ¤»¤º¤Ë¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤È¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÐ·è¤Ë¤Ê¤ë16¶¯¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÈÇð¤ÎÆ®¾¡É¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤¹¾ì¤È¤â¤Ê¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀîÃ¼¶ÇÉ§)
