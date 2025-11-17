11月15日、元「BE:FIRST」の「RYOKI」こと三山凌輝が、Instagramのライブ配信を実施した。グループ脱退後、初めてファンに姿を見せたが、ビジュアルの変化が注目されているようだ。

三山は7月からBE:FIRSTとしての活動を休止していたが、11月8日にグループからの脱退を発表。配信冒頭、三山は「みなさんと話したかったんですけど、もろもろ整理がつくまで一人の行動だけではできなかったんで」と前置きしつつ、「こういう形でお会いできたらいいかなと思って、設けさせていただきました」と経緯を説明した。

「突然の脱退に関して、三山さんは『7人での再開を楽しみに待ってくれてた人は悲しい気持ちになったと思うし、BE:FIRSTという概念をグループとして応援してくれた人には、本当に申し訳ないなと思っています』と謝罪。

ただ、その後は自身の近況やBE:FIRSTメンバーと連絡を取っていること、グループが大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に出場することを喜ぶなど、明るい雰囲気の配信でした」（スポーツ紙記者）

生配信では、短く刈りあげた黒髪で、あごに薄っすらひげを生やした姿を見せた。ファンからも好評だったが、一方でXでは

《リョウキ痩せたなぁ…》

《少し痩せたかな？》

など、やせたことに驚く声があがっている。

「ライブ配信中、ファンから『ご飯食べてますか？』と質問され、三山さんは『一応食べてますよ。最近、いろいろあって減量してたんですけど』と、食事制限していたことを明かしました。

顔周りがスッキリして見えたのか、『やせた？』という質問も寄せられていたのです。

三山さんは4月期のドラマ『イグナイト-法の無法者-』（TBS系）に出演するなど、近年は俳優業も増えていたので、役作りではないかと見る向きもあるようです」（芸能記者）

8月に女優の趣里と結婚し、9月には第一子が誕生した三山。今回の配信では、新婚生活が垣間見える場面もあったという。

「三山さんは運動する時間が少ないことを明かしつつ、『ベネもんの散歩に1日2回、1匹ずつ行くので、いちばん散歩されてるの俺っていう』と冗談交じりに話しました。9月にゴールデン・レトリバーの子犬・もんくん、10月に保護犬のベネちゃんを迎えたことをInstagramで報告しています。

三山さんと趣里さんで夫婦共同のInstagramアカウントを開設し、2匹の犬の成長記録を投稿していますが、“散歩担当” は三山さんになっているようですね。

これまでは、BE:FIRSTの活動で多忙でしたが、久しぶりに紅白を見ることも明かしており、年末は家族でゆっくり過ごすのかもしれません」（同）

2021年から4年にわたって活動してきたBE:FIRSTを離れ、三山はどんな道に進むのか。