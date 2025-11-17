『あんたが』勝男役を熱演中・竹内涼真、異性の“親友”との2ショットに反響「お似合いの二人！」「この二人最高〜」
俳優の竹内涼真 （32）が16日、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の公式インスタグラムに登場。同作で共演する中条あやみ（28） との2ショットが公開された。
【写真】「絵になるお二人さん」竹内涼真＆“親友”中条あやみの2ショット
投稿では「異性の親友って素敵」とつづられ、写真では、中条が腰掛けて笑顔を見せ、竹内は片足を段差に置き、肘を太ももに乗せたポーズで存在感を放っている。赤提灯が並ぶ背景と相まって、どこかレトロなムード漂う1枚となっていた。
共演が多い2人の仲の良さが伝わってくるポージングに、ファンからは「この二人最高〜」「お似合いの二人！」「めちゃめちゃカッコいいおふたり」「絵になるお二人さん」などとコメントが集まっている。
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内）が、別れを経て成長していく姿を描く。
中条が演じる柏倉椿は、勝男が鮎美と別れてから始めたマッチングアプリで知り合う女性。通販会社の社長で、明るく思ったことをすぐ口に出してしまう無邪気さもあり、細かいことは気にしない一面もあるが、実は“ある過去”を忘れられずにいる。勝男にとって良き相談相手であり、勝男の背中を押すキーマンとなる。
