BABYMONSTER「Really Like You」のMVが1億ビュー突破！自身14作目
BABYMONSTERの「Really Like You」のMVがYouTubeで1億ビューを突破した。1月17日の公開から約10ヵ月での達成となった。
■学校を舞台にしたさわやかな作品
「Really Like You」はグルーヴィーなサウンドが印象的な90年代のヒップホップR＆Bスタイルの楽曲。1stフルアルバム『DRIP』に収録されている。
MVは、学校を舞台にした自然な演出とメンバーたちのさわやかなビジュアル、豊かな表情演技が調和し、溌剌としてさわやかな雰囲気の作品に。愛らしい感情線が溶け込んだストーリーに洗練された色合いとキッチュな効果が加わり、観る楽しさをいっそう引き上げた。
BABYMONSTERは次世代「YouTubeクイーン」らしい歩みを続けている。この日追加された「Really Like You」のMVを含めれば1億ビュー以上の映像だけで14作目となる。また、YouTubeの登録者数は1050万人、累積再生数は63億回を記録している。
■リリース情報
2025.10.11 ON SALE
MINI ALBUM『WE GO UP』
2025.10.22 ON SALE
ALBUM『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～』
2025.10.28 ON SALE
Blu-ray『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～』
